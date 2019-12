DØD: Irving Burgie, også kjent som Lord Burgess, døde fredag. Foto: Stephen Lovekin/REX / REX

«Day-O»-mannen er død

Irving Burgie – mannen som skrev den legendariske Harry Belafonte-hiten «Day-O» er død. Han ble 95 år gammel.

Det var under feiringen av Barbados uavhengighetsdag på lørdag, landet statsminister Mia Amor Mottley, opplyste at Burgie døde fredag, melder nyhetsbyrået AP.

«Day-O», også kjent som «The Banana Boat Song» ble skrevet i 1952 og har vært brukt i en rekke forskjellige sammenhenger etter det. Det være seg filmen og Broadway-musikalen «Beetlejuice», sangen fungerte også som «vekkerklokke» for astronautene om bord på to Space Shuttle-romskipene på 1990-tallet.

Under innspillingen av «We Are the World»-videoen i 1985, mange av stjernene som deltok avreagerte med en «Day-O»- variant innimellom opptakene, skriver AP.

FLITTIG BRUKER: Legendariske Harry Belafonte spilte inn en rekke av Irving Burgies sanger. Foto: Steffi Loos / TT NYHETSBYRÅN

Irving Burgie, også kjent som Lord Burgess, har også skrevet sanger som «Island in the Sun», «Kingston Market» og «Yellow Bird». Hans «Jamaica Farewell» er blitt spilt inn av størrelser som Harry Belafonte, Jimmy Buffett og Carly Simon.

Ifølge «Songwriters Hall of Fame», har hans sanger solgt over 100 millioner plater over hele verden.

