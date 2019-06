Eurovision-vinneren Duncan Laurence til VG-lista Topp 20-konserten

Duncan Laurence (25) inntar Rådhusplassen 21. juni. Med seg i bagasjen har han låten som ble kåret til årets beste i verdens største musikktevling.

Nederlenderen gikk helt til topps i musikkonkurransen i mai med låten «Arcade», som på nåværende tidspunkt ligger på en 10. plass på VG-Lista. I tillegg til den norske hitlisten, er låten på topp 10 på den offisielle hitlisten i ni andre land.

På Spotify har låten bikket hele 40 millioner avspillinger.

I et ferskt intervju forteller nederlenderen at han fortsatt ikke har landet etter seieren i Tel Aviv.

– Det normale livet er ikke egentlig der lenger. Det er mange som har kjent meg igjen. For eksempel, flyplassen var fullpakket med folk i ankomsthallen, sier han om returen fra Tel Aviv, til britiske Official Charts.

Laurence blir ikke den eneste artisten fra årets Eurovision på VG-listekonserten. Også de norske representantene, KEiiNO, er klare for å lage liv på Rådhusplassen.

I et Instagram-innlegg fra 19. mai skriver KEiiNO at de håper å se Laurence igjen, og nå får de muligheten.

De får selskap av Julie Bergan (25), som har god erfaring fra VG-listescenen. I 2017 var hun programleder på Rådhusplassen, og hun har flere opptredener bak seg, blant annet med Alan Walker i fjor.

I år gikk hun til 13. plass på VG-lista med låten «STFU»; den har sanket 5,5 millioner avspillinger på Spotify. Nylig slapp hun oppfølgeren «Outlaw».

Også NRK-profil Nicolay Ramm inntar scenen. Han har ligget på VG-lista i 13 uker, og kan skilte med førsteplass med hitlåten «Raske briller».

– Ved en feil har de bedt meg om å opptre. Jeg stiller først og fremst for at de ikke skal oppdage feilen før det er for sent, sier han til VG.

Rat City, bestående av Donkeyboy-brødrene Cato og Kent Sundberg, tar med seg hiten «Kind Of Love» til Oslo fra Drammen. Låten er et samarbeid med Isak Heim, som kom seg til en semifinale i «Idol» i 2011. Trioen kan skilte med 13 uker på VG-lista, med en niende plass som beste plassering.

Publisert: 06.06.19 kl. 15:31