Chrissy Teigen og John Legend venter sitt tredje barn

I John Legends (41) nyeste musikkvideo «Wild» røper paret at Chrissy Teigen (34) er gravid igjen, med parets tredje barn.

I slutten av musikkvideoen ser man hele familien, Legend, Teigen og deres to barn Luna (4) og Miles (2), på en strand i Mexico, før man ser et nærbilde av Teigens mage, mens Legend holder rundt henne.

– Dette er Miles første musikkvideo, sier Legend i en direktesendt video på YouTube i forbindelse med musikkvideo-premieren.

– Han nektet å ta på bukser. Han rett og slett nektet, legger Teigen til.

Teigen har også i sosiale medier delt en video av seg selv som holder over den voksende magen.

Legend møtte modellen og TV-profilen Chrissy Teigen under en annen musikkvideoinnspilling i 2006. Da til sangen «Stereo». Senere har Teigen vært med i musikkvideoen til superhiten «All of me», som ble spilt inn i forbindelse med parets bryllup i Italia i 2013 – to år etter at de forlovet seg.

– Lunas første musikkvideo var «Love me now», og nå er Miles med i sin første musikkvideo, sier Teigen.

– Det har vært en kronisk utvikling i familiens vekst og vår reise. Vi er så glade for at denne videoen er det neste kapittelet, fortsetter Legend, som kan tolkes som et nytt hint om graviditeten.

