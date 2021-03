FIKK HUNDENE TILBAKE: Lady Gaga. Foto: Reuters

Lady Gagas hundepasser: − Blodet rundt hennes lille kropp var mitt eget

Ryan Fischer ble skutt i brystet da ukjente gjerningsmenn stjal to av tre hunder han passet for popstjernen. Nå forteller han fra sykesengen hvordan han opplevde dramaet.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

«Fire dager tilbake, mens en bil raste av gårde og blod fosset fra skuddsåret mitt, kom en engel tassende bort og la seg ved siden av meg. Mine paniske skrik roet seg mens jeg så på henne, selv om jeg skjønte at blodet som dannet en pøl rundt hennes lille kropp var mitt eget», skriver hundepasser Fischer på Instagram.

«Engelen» han omtaler er Asia, den eneste av Lady Gagas tre hunder som ikke ble kidnappet den kvelden i Hollywood.

Fischer ble skutt fire ganger i brystet, men er forventet å bli frisk og rask igjen.

«Jeg vugget Asia som best jeg kunne, takket henne for alle de fantastiske eventyrene vi har vært på sammen, unnskyldte meg for at jeg ikke klarte å forsvare brødrene hennes, og bestemte meg så for at jeg uansett skulle prøve å redde dem ... og meg selv», fortsetter han.

Hundepasseren forteller videre at han også var takknemlig der han lå, for at i alle fall én av hundene var trygg.

Traumatisk tap

Fischer gjør det klart at livet har tatt noe av en helomvending. Han sier at han er svært takknemlig for at hundene Koji og Gustav er kommet til rette, og takker politiet for innsatsen – både for å få hundene tilbake og for forsøket på å ta de skyldige, som fortsatt er på frifot og ikke identifisert.

Fischer henvender seg også direkte til Lady Gaga:

«Dine babyer er tilbake og familien er hel ... vi klarte det! Du har vist så mye støtte gjennom hele denne krisen til både meg og min familie. Men din støtte som en venn, til tross for ditt eget traumatiske tap, var urokkelig. Jeg elsker deg og takker deg.»

Han takker familien for støtten, og andre klienter for å ha sendt oppløftende videoer og bilder med andre hunder han jobber med.

Helsepersonell får en stor takk for å ha reddet livet hans, og for å hjelpe ham til å klare å gå igjen.