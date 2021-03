Beyoncé og datteren Blue Ivy Carter under premieren av nyinnspillingen av «Løvenes Konge» i juli 2019. De to er ikke til stede under nattens Grammy-utdeling. Foto: Chris Pizzello / Invision

Grammy: Blue Ivy Carter (9) vant pris med mamma Beyoncé

Jay Z og Beyoncés datter Blue Ivy Carter ser ut til å følge i sine berømte foreldres fotspor. Natt til mandag fikk niåringen sin aller første Grammy-pris for sin deltakelse i morens musikkvideo «Brown Skin Girl».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun ble med det historiens nest yngste Grammy-vinner, skriver nyhetsbyrået AP.

Blue Ivy deler prisen med mamma Beyoncé (39), som kan bli en av de store vinnerne i Grammy-showet som braket løs i Los Angeles klokken 01 natt til mandag norsk tid.

Superstjernen har ikke vunnet i en av de såkalt «store» kategoriene siden 2010, etter at hun i 2017 måtte gi tapt for Adele i blant annet kategorien «Årets album». I år er Beyoncé nominert til ni priser i totalt åtte kategorier.

les også Harry Styles åpner Grammy-gallaen

Før showstart hadde hun allerede stukket av med to: Beste rap-opptreden for «Savage» sammen med Megan Thee Stallion – som for øvrig også vant prisen for beste nye artist – og beste musikkvideo for «Brown Skin Girl». Sistnevnte deler hun altså med datteren Blue Ivy Carter – som hun har sammen med rapperen Jay-Z.

Se listen over vinnere nederst i saken.

Vinner Beyoncé to priser til i løpet av utdelingen, blir hun tidenes mestvinnende kvinnelige artist. Alison Krauss har den foreløpige rekorden med 27 Grammy-priser, skriver nyhetsbyrået AP.

GRAMMY-VINNERE: Artist Billie Eilish og broren Finneas O'Connell tar imot Grammy-prisen på videolink. Foto: ich Fury/Getty Images for The Recording Academy/AFP

Billie Eilish fikk pris for Bond-låt

Billie Eilish (19) vant sin femte Grammy-statuett søndag. Med James Bond-låten «No Time To Die» dro hun i land seieren sammen med broren Finneas i kategorien for «beste sang skrevet for visuelle medier».

Under utdelingen i år er hun nominert i ytterligere tre kategorier for låten «Everything I Wanted».

Eilish har til sammen vært nominert til ti Grammy-priser gjennom karrieren. Under fjorårets utdeling ble hun den store vinneren, og stakk av med seieren i fire av de ti største kategoriene.

Popstjernen Justin Bieber og duoen Dan + Shay har også stukket av med seier i kategorien «beste countryopptreden duo/gruppe» med låten «10.000 Hours». Det er Biebers andre Grammy-statuett og den første siden 2015. Dan + Shay har på sin side vunnet den gjeve gullgrammofonen tre ganger.

les også The Weeknd og Justin Bieber er sure på Grammy

Norske vinnersjanser

Før årets show har det vært flere kontroverser. Den kanadiske artisten The Weeknd, som opptrådte under årets Super Bowl-show i USA , fikk til manges overraskelse ingen nominasjoner. Tidligere denne uken sa han at han vil boikotte fremtidige Grammy-utdelinger, fordi han mener det er «hemmelige komiteer» som avgjør vinnerne.

Norge stiller også med vinnersjanser foran Grammy Awards. Låtskriveren Caroline Ailin (31) fra Bodø er nominert i kategorien «årets låt». Låten hun har vært med på å skrive er Dua Lipas hit «Don’t Start Now». Hun er også nominert i kategorien «årets innspilling» med samme låt, som medprodusent sammen med Ian Kirkpatrick.

Linn Wie Andersen fra Rælingen var nominert for beste spesialutgivelse sammen med Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition», men tapte denne til fordel for Lawrence Azerrad og Jeff Tweedys «Ode to Joy».

Aurora Aksnes (24) sto også oppført på nominasjonslisten, fordi låtskriverne som står bak sangen «Into The Unknown» (fra filmen «Frozen 2», hvor hun synger) var nominert i kategorien «beste sang skrevet for visuelle medier» – men Eilish stakk altså av med seieren i denne kategorien.

PRISVINNER: Rapperen Megan Thee Stallion ankommer den 63. Grammy-utdelingen natt til mandag. Hun er nominert til totalt fire priser, og har blant annet vunnet prisen for beste nye artist, som den første kvinnelige rapperen siden Lauryn Hill i 1999. Foto: KEVIN MAZUR / HANDOUT / Getty Images for The Recording A

Her er årets vinnere

VG oppdaterer listen over vinnerne i et utvalg kategorier etter hvert som de annonseres. Totalt skal det deles ut hele 83 priser - se alle vinnerne her.