PRISVINNERE: Beyoncé og datteren Blue Ivy Carter under premieren av nyinnspillingen av «Løvenes Konge» i juli 2019. Foto: Chris Pizzello / Invision

Grammy: Blue Ivy Carter (9) og mamma Beyoncé skapte historie

Jay Z og Beyoncés datter Blue Ivy Carter følger i sine berømte foreldres fotspor. Natt til mandag fikk niåringen sin aller første Grammy-pris, mens mamma Beyoncé ble tidenes mestvinnende kvinnelige artist.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blue Ivy Carter ble på sin side historiens nest yngste Grammy-vinner med seier i kategorien beste musikkvideo for «Brown Skin Girl», skriver nyhetsbyrået AP.

Tidenes yngste til å vinne er Leah Peasall, som var åtte år gammel da gruppen The Peasall Sisters vant for sin deltakelse på filmsoundtracket til «O Brother, Where Art Thou» i 2002.

Blue Ivy deler prisen med mamma Beyoncé (39), som skrev seg inn i Grammyhistorien i Los Angeles natt til mandag. Hun var nominert til ni priser i totalt åtte kategorier, og har foreløpig hentet hjem fire av dem.

Se listen over vinnere nederst i saken.

Superstjernen har dermed vunnet hele 28 Grammy-priser i løpet av sin karriere. Hun er med det tidenes mestvinnende kvinnelige artist, skriver nyhetsbyrået AP. Forrige rekordholder var bluegrass-artisten Alison Krauss med 27 priser.

VANT TO PRISER SAMMEN: Beyoncé og Megan Thee Stallion tar imot prisen for beste raplåt for låten «Savage». De vant også pris for beste rapopptreden for samme låt. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg har så mye respekt for deg

To av prisene Beyoncé fikk natt til mandag, deler hun med rapperen Megan Thee Stallion, som også fikk prisen for beste nye artist.

De to fikk peisene for beste raplåt og beste rapopptreden for låten «Savage».

– Jeg har så mye respekt for deg. Jeg er beæret over at du spurte om jeg ville være en del av denne sangen, sa Beyoncé til Megan Thee Stallion da de tok imot prisen for beste raplåt – som første kvinner noensinne, ifølge Guinness World Records.

les også Harry Styles åpner Grammy-gallaen

I tillegg har Beyoncé altså fått med seg prisen for beste musikkvideo for «Brown Skin Girl». Prisen deles med datteren Blue Ivy Carter og låtskriveren WizKid.

Se Blue Ivy Carter i musikkvideoen til «Spirit»:

Låten «Brown Skin Girl» ble først utgitt som en del av Beyoncés alternative soundtrack til den nye Løvenes Konge-filmen fra 2019, men musikkvideoen dukket først opp i Beyoncés visuelle album «Black Is King».

Nattens foreløpig siste pris fikk stjernen for beste R&B-opptreden, med «Black Parade».

Kun én av Beyoncés totalt 28 priser har imidlertid vært i en av utdelingens gjeveste kategorier, skriver nyhetsbyrået AP. I 2017 skapte det oppstyr da Adele stakk av med flere priser rett foran nesen på R&B-stjernen.

Grammy-utdelingen har fått kritikk for å overse R&B- og rapartister når det gjelder de aller gjeveste kategoriene.

Før årets show har kanadiske artisten The Weeknd, som ikke fikk noen nominasjoner til tross for at han står bak noen av fjorårets største hits, skapt overskrifter. Han har uttalt at han vil boikotte fremtidige Grammy-utdelinger, fordi han mener det er «hemmelige komiteer» som avgjør vinnerne.

GRAMMY-VINNERE: Artist Billie Eilish og broren Finneas O'Connell tar imot Grammy-prisen på videolink. Foto: ich Fury/Getty Images for The Recording Academy/AFP

Billie Eilish fikk pris for Bond-låt

Fjorårets store Grammy-vinner Billie Eilish (19) vant sin femte Grammy-statuett søndag. Med James Bond-låten «No Time To Die» dro hun i land seieren sammen med broren Finneas i kategorien for «beste sang skrevet for visuelle medier».

Under utdelingen i år er hun nominert i ytterligere tre kategorier for låten «Everything I Wanted».

Popstjernen Justin Bieber og duoen Dan + Shay har også stukket av med seier i kategorien «beste countryopptreden duo/gruppe» med låten «10.000 Hours». Det er Biebers andre Grammy-statuett og den første siden 2015. Dan + Shay har på sin side vunnet den gjeve gullgrammofonen tre ganger.

les også The Weeknd og Justin Bieber er sure på Grammy

Norsk vinnersjanse

Norge stiller også med vinnersjanser foran Grammy Awards. Låtskriveren Caroline Ailin (31) fra Bodø er nominert i kategorien «årets innspilling» med Dua Lipas hit «Don’t Start Now», som medprodusent sammen med Ian Kirkpatrick.

Hun var også nominert i kategorien «årets låt» for samme låt, men den prisen gikk til H.E.R. og låten «I Can’t Breathe». Den ble lansert kort tid etter politidrapet på George Floyd 25. mai i fjor, og omtales som en protest-sang.

Linn Wie Andersen fra Rælingen var nominert for beste spesialutgivelse sammen med Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition», men tapte denne til fordel for Lawrence Azerrad og Jeff Tweedys «Ode to Joy».

Aurora Aksnes (24) sto også oppført på nominasjonslisten, fordi låtskriverne som står bak sangen «Into The Unknown» (fra filmen «Frozen 2», hvor hun synger) var nominert i kategorien «beste sang skrevet for visuelle medier» – men Eilish stakk altså av med seieren i denne kategorien.

forrige









fullskjerm neste FIKK SIN FØRSTE GRAMMY: Harry Styles, som også opptrådte under nattens Grammy-show, fikk pris for beste individuelle popopptreden med «Watermelon Sugar».

Her er årets vinnere

VG oppdaterer listen over vinnerne i et utvalg kategorier etter hvert som de annonseres. Totalt skal det deles ut hele 83 priser - se alle vinnerne her.

Hovedshowet:

Beste nye artist: Megan Thee Stallion

Beste countryalbum: Miranda Lambert – «Wildcard»

Beste individuelle popopptreden: Harry Styles – «Watermelon Sugar»

Beste melodiske rapopptreden: Anderson .Paak – «Lockdown»

Beste latinopop eller urbane album: Bad Bunny – «YHLQMDLG»

Årets låt: H.E.R. – «I Can’t Breathe»

Beste raplåt: Megan Thee Stallion og Beyoncé – «Savage»

Beste popvokal-album: Dua Lipa – «Future Nostalgia»

Beste R&B-opptreden: Beyoncé – «Black Parade».

Andre priser: