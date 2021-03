GRAMMY-VINNERE: Artist Billie Eilish og broren Finneas. Foto: ich Fury/Getty Images for The Recording Academy/AFP

Grammy: Billie Eilish vant med Bond-låt

Billie Eilish (19) vant sin femte Grammy-statuett søndag. Med James Bond-låten «No Time To Die» dro hun i land seieren sammen med broren Finneas i kategorien for «beste sang skrevet for visuelle medier».

Publisert: Nå nettopp

Under utdelingen i år er hun nominert i ytterligere tre kategorier for låten «Everything I Wanted».

Eilish har til sammen vært nominert til ti Grammy-priser gjennom karrieren.

Popstjernen Justin Bieber og duoen Dan + Shay stakk på sin side av med seier i Grammy-kategorien «beste countryopptreden duo/gruppe» med låten «10.000 Hours».

Det er Biebers andre Grammy-statuett og den første siden 2015. Dan + Shay har på sin side vunnet den gjeve gullgrammofonen tre ganger.

Grammy-prisutdelingen går av stabelen natt til mandag. Blant andre nominerte artister er Beyoncé (39), Drake (34), Taylor Swift (30) og Dua Lipa (25).

Norge stiller også med vinnersjanser foran Grammy Awards. Låtskriveren Caroline Ailin (31) fra Bodø er nominert i kategorien «årets låt». Låten hun har vært med på å skrive er Dua Lipas hit «Don’t Start Now».

Linn Wie Andersen fra Rælingen er nominert for beste spesialutgivelse sammen med Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition».

Aurora Aksnes (24) sto også oppført på nominasjonslisten, fordi låtskriverne som står bak sangen «Into The Unknown» (fra filmen «Frozen 2», hvor hun synger) var nominert i kategorien «beste sang skrevet for visuelle medier» – men Eilish stakk altså av med seieren i denne kategorien.