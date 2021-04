SAMMEN: Ekskona til Earl «DMX» Simmons (50), Tashera Simmons (t.v.) og hans forlovede, Desiree Lindstrom, var blant de mange som mandag samlet seg utenfor sykehuset hvor rapperen er innlagt. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Ekskona og forloveden ba for livet til DMX

Familie og fans til rapperen DMX samlet seg mandag utenfor sykehuset hvor 50 åringen ligger i respirator og kjemper for livet.

Av Jørn Pettersen

Nyhetsbyrået AP skriver at blant de mange som var til stede utenfor White Plains Hospital i New York var ekskona til Earl «DMX» Simmons (50), Tashera Simmons og hans forlovede, Desiree Lindstrom.

KJEMPER FOR LIVET: Earl «DMX» Simmons ligger på respirator på sykehus i New York etter at han lørdag tok en overdose, Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

– DMX, DMX, ropte de mange som hadde samlet seg utenfor sykehuset taktfast.

TMZ meldte lørdag ettermiddag norsk tid at DMX er innlagt på intensiven i New York etter en overdose i sitt eget hjem i White Plains natten før.

DMX har slitt med rusmisbruk i årevis og har vært på rehabilitering flere ganger.

CNN melder natt til søndag at rapperen er koblet til respirator. Det bekrefter hans advokat gjennom 25 år, Murray Richman, som også kan bekrefte opplysningene om at DMX ble kjørt til fraktet i ambulanse til det nærmeste sykehuset.

DMX, Grammy-nominert og kjent for blant annet låter som «Party Up» og «Get At Me Dog», slo gjennom som rapper på slutten av 90-tallet. Siden har han gitt ut syv album, hvor de fem første gikk rett inn på førsteplass på Billboard-lista i USA.

Totalt har han solgt over 72 millioner plater. Hans mestselgende er «And Then There Was X» fra 1999.