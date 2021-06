ENDELIG LIVE IGJEN: Vil du oppleve Sigrid på en storarena neste år, er Oslo Spektrum den 6. mai et alternativ! Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Sigrid til Oslo Spektrum

Ålesund-artisten håper på fullt hus i mai 2022.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Å spille i Oslo Spektrum har vært et av mine største mål, så jeg gleder meg helt vilt til dette - jeg er klar som et egg, sier Sigrid Raabe, som lover «full overtenning».

Datoen er fredag 6. mai neste år, og billetter til konserten legges ut fredag 25. juni.

Som så mange andre artister har også Sigrid vært nødt til å ligge lavt på konsertfronten på grunn av pandemien. Hun befant seg i Los Angeles sist vår da land etter land ble stengt ned som følge av coronaviruset, og måtte følgelig returnere til Norge.

Med seg på flyet hadde hun ideen til sin ferske single, «Mirror», som hun har skrevet med sine faste samarbeidspartnere Emily Warren og Caroline Ailin.

Men det er likevel konsertbiten hun har savnet mest, sier hun.

– Å spille live er en stor del av min identitet, så det er klart at jeg har savnet turnélivet. Jeg er takknemlig for tiden jeg har hatt nå til å skrive ny musikk, og som jeg er utrolig stolt over. Men jeg gleder meg helt sjukt mye til å spille det live. Bare å gjøre seg klar altså, det her blir rått! lover Sigrid.