KLAR FOR NY SCENE: Andreas «TIX» Haukeland, som her fremfører «Fallen Angel» under Eurovision Song Contest i Rotterdams Ahoy-stadion i mai, skifter scene til Oslo Spektrum den 15. januar 2022. Foto: Sander Koning / POOL / ANP POOL

To X Tix til Oslo Spektrum

Andreas «TIX» Haukeland planlegger å starte 2022 med et smell. Se opp for russelåter...

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den 15. januar 2022 inntar TIX Oslos storstue med et voksenshow og et familieshow.

– Da er alle vaksinerte, og da er forhåpentlig samfunnet tilbake til normalen, sier TIX til VG.

– Jeg har spilt i Spektrum før, men ikke en egen full konsert. Jeg mener jo at det er et sted man må innom i løpet av karrieren, iallfall som pop-artist. Og den forestillingen jeg har i tankene gjør seg ikke andre steder, sier han.

– Hva kan vi vente oss?

– Vi skal ta med publikum på fest, men vi skal også innom det alvorlige. Det blir både øl og tårer, og publikum vil bli mer kjent med både TIX og Andreas. Dette blir enda en holdeplass i karrierereisen, en viktig holdeplass. Jeg tror at de som har fulgt med hittil på reisen bør være til stede, sier TIX.

– Du er ikke redd for at publikum blir forvirret over når TIX står på scenen og når Andreas står der?

– Nei, publikum vil se det ganske tydelig - det er mer meg selv, hvem jeg har lyst til å være når jeg synger den og den låten, presiserer han.

Likevel blir han taus et lite øyeblikk da VG spør om han også vil servere sine - for mange - drøye russehits.

– Det... Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Eller bestemt meg. Men neppe i familieshowet, det blir uansett en moderert forestilling der foreldrene fint kan ta med seg barna sine, lover han.

Andreas Haukeland sier at han har gledet seg til en slik forestilling helt siden han tok TIX-navnet for mer enn et tiår tilbake. Nå er tiden inne.

– Jeg spilte på Sentrum Scene rett før pandemien - 2 x 1800 mennesker og den mest dedikerte fansen til stede. Det har blitt en del nye fans siden den gang, så da må jeg prøve Spektrum, forteller han.

– Dessuten har jeg tidligere fortalt historien min gjennom andre, i intervjuer og lignende i andre medier der andre har tatt regien. Her har jeg regien selv, og det gleder jeg meg til, sier han.

TIX forsøker å holde noen planer for seg selv, men sier at det kommer flere prosjekter og et album før Spektrum-konsertene «som kan knyttes opp til Spektrum», som han sier.

Men først vil han ha litt ferie.

– Jeg jobber meg alltid i hjel og kunne fint brukt også denne sommeren til å kjøre meg helt i senk i studio, uten å tenke på at det kommer åtte måneder mørketid etterpå. Så jeg har tenkt å bruke sommeren til å oppleve møter med mennesker, ikke låse meg inne. Jeg merket veldig godt da jeg kom hjem fra Eurovision i Rotterdam at det gir meg mye energi å være rundt mennesker, det ble en energiboost, sier han.

Sist helg kom han ut av hjemmekarantenen etter 18.-plassen i Eurovision i Rotterdam i mai og dro nesten rett til Harstad for å holde sin første konsert siden mars i fjor, for 600 tilskuere i alle aldre på plaststoler utendørs.

– Det var litt sært og rart å holde en konsert der folk sitter, kanskje mest for meg som artist. Det var en skikkelig spesiell opplevelse, men i løpet av den konserten hadde jeg muligheten til å se alle inn i øynene og connecte med hver eneste én av dem, sier Andreas «TIX» Haukeland.

– I det hele tatt har mine møter med mennesker blitt annerledes. Jeg er den samme som før, men det virker som om folk nå bedre forstår hvem jeg er.