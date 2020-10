AVVIST: For andre gang har James Safechuck (til venstre) fått sin sak avvist av californiske domstoler. Sammen med Wade Robson sto han frem i HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» og beskyldte den avdøde pop-stjernen Michael Jackson for seksuelt misbruk. Foto: Taylor Jewell / Invision

Michael Jackson-søksmål avvist

James Safechuck (42) har i flere år beskyldt den avdøde pop-stjernen for seksuelt misbruk. Nå har saken hans nok en gang blitt avvist av rettssystemet i California.

Det skriver Los Angeles Times.

Safechuck var - sammen med Wade Robson - hovedpersoner i den svært omstridte HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» som hadde premiere på Sundance-festivalen sist vinter. Begge gikk i dokumentaren ut med sterke beskyldninger om at Michael Jackson utsatte dem for seksuelt misbruk da de var barn.

Ifølge avisen mente dommer Mark A. Young i Los Angeles County Superior Court at Safechuck ikke kan rette noen krav mot Michael Jackson-eide MJJ Productions Inc. og MJJ Ventures Inc.

Jackson-familien gikk i etterkant hardt ut mot HBO og regissør Dan Reed og hevdet blant annet at de i forbindelse med dokumentaren aldri fikk anledning til å gi sitt tilsvar til de alvorlige beskyldningene. Det tok heller ikke lang tid før familien saksøkte HBO for den nette sum av 865 millioner kroner.

Dette er for øvrig andre gang at James Safechuck får avvist saken sin. Den første gangen var i 2017, men en ny lov som tidligere i år ga angivelig seksuelt misbrukte en ny sjanse til å prøve sin sak for retten, førte til at Safechuck og Wade Robson anket sine saker.

Robsons sak er foreløpig ikke avklart, skriver Los Angeles Times.

«Leaving Neverland»-dokumentaren skapte røre over hele verden da den kom ut. I Norge ble den vist av NRK, som samtidig gikk til det uvanlige skritt å boikotte Michael Jacksons låter i to uker.

Publisert: 24.10.20 kl. 11:19