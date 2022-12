COMEBACK: Kaizers Orchestra holdt sin aller siste konsert før «karriereslutt» etter å ha spilt for 40 000 i hjembyen Stavanger i 2013. Nå gjør de comeback.

Kaizers til topps på VG-lista for første gang på ti år

Kaizers Orchestra er i ferd med å slå alle vinylrekorder hos Platekompaniet.

Det er en knapp måned siden Kaizers Orchestra meldte sin gjenoppstandelse etter ti år i dvale.

Denne uken, uke 48, topper de også VG-lista for første gang på ti år med vinylalbumet «Greatest hits» som ble sluppet for litt over en uke siden.

– Det er bare tre ting å si. Fantastisk gøy at vi når førsteplassen på alle platene vi har gitt ut! Ekstra gøy at vi denne gangen er der på grunn av et stort fysisk vinylsalg, sier vokalist og frontfigur Janove Ottesen, og legger til:

– Og dette er kun mulig fordi vi har verdens mest dedikerte fans. Vi takker ydmykt og gleder oss til neste år.

For ti år siden, i 2012, toppet Kaizers VG-lista med albumet «Violeta Violata Volume 3». Dette er er altså det niende av ni album av Kaizers som når helt til topps på listen.

Det er ikke bare på VG-lista det er synlig at Kaizers tilbakekomst er vellykket.

Platekompaniet sa også mot slutten av november at de «det tegner til å bli største suksess på 25 år», til NTB.

– Kaizers Orchestra er i ferd med å slå alle vinylrekorder hos Platekompaniet, sier produktsjef i Platekompaniet, Lloyd Hektoen, gjennom pressekontakt Simen Idsøe Eidsvåg i event- og markedsføringsselskapet Sesong 1.

– Det ble tidlig klart at det kom til å bli den mestselgende nye albumutgivelsen. Nå er det antageligvis ikke lenge før den vipper ned selveste «Dark Side of the Moon» fra tronen som mest solgte vinyl hos oss.

Nyheten om Kaizers Orchestras tilbakekomst har blitt møtt med ellevill entusiasme hos den trofaste fanskaren som ventet nesten i ti år på et nytt kapittel.

De første 16 konsertene ble utsolgt på en time, så ble også ekstrakonsertene utsolgt, hvilket betød at det ble lagt ut ytterligere 16 konserter.

I alt blir det 56 konserter med Kaizers Orchestra neste høst. Totalt 80.000 publikummere får sett dem, dersom de siste konsertene også blir utsolgt.

Kaizers Orchestra sa stopp etter den svært ambisiøse platetrilogien «Violeta Violeta». Avskjedsturneen i 2013 startet med seks utsolgte hus i Den Norske Opera og ble avsluttet med 40.000 solgte billetter i Stavanger. Da hadde Kaizers allerede spilt for 20.000 på Koengen i Bergen.

Nå er Kaizers tilbake – både på scenen og på førsteplass på VG-lista.