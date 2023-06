HAN DER: Oskar Westerlin, nå også som digital tvilling. I alle fall vokalt.

Ukens låter: Oskar Westerlin, Astrid S og Blur

Et teit AI-låtforsøk, et greit sommerlåtforsøk og enda vellykket godlåtforsøk fra Blur. Og enda mer. Slik kan det også bli musikalsk helg.

Hagle – «Langt av sted»

Indre Østfolds største musikalske sønner for tiden prøver seg på den norske langdistansen sommerhit. Det gjør de med å nikke til en linje fra deLillos’ sommerhit «Sveve over Byen» og et Taylor Swift vs. Tom Petty-riff. Som frihetship-pop mangler produksjonen det siste suverene smellet. Når de lar «Queen og Cardi B» rime på «blandevann med Bacardi i» er vel mulighetene til å få dette med i den fiktive Pixarfilmen «Biler 4» også et stykke unna.

Oskar Westerlin – «Josefin»

Apropos sommerlåt: Svenske Albin Lee Meldaus «Josefin» (2021) er for lengst en klassisk slik, i sin melankolske Vreeswijk-appropriasjon. Tolket av Anna Ternheim i oktober i fjor og Delara for tre uker siden. Ballinciaga produserer seg tett på sistnevnte, og har «programmert» Westerlins stemme, forkledd under årets buzzord, «AI». Porsgrunnkaren har ikke engang lært seg teksten. En teit gimmick som fremstår som dårligere autotune enn i «Norges nye megahit». Selv om den prøver å være emosjonell er den ikke i nærheten av originalens glød. Det er selvsagt ikke poenget heller. Hvis all vokal virkelig er datagenerert, er vi uansett ved et nytt nullpunkt for sjelløse popvokalister.

Lars Lillo-Stenberg og Loudon Wainwright III- «Some People in This Land»

Apropos deLillos og det musikalske grunnlaget til Hagle: Her er Lars Lillo produsert av H.P. Gundersen, på engelsk. Sammen med han som Martha Wainwright skrev «Bloody Mother Fucking Asshole» til. Altså faren hennes, mer kjent for å være et forbilde for opptil flere låtskrivere enn Lars Lillo Stenberg. I en driftig bluegrass-vise i togtempo om hvorfor folk bor der de bor. Eller noe slikt. Koselig er det uansett.

HUN DER: Astrid S. er lei menn som bare snakker om seg selv.

Astrid S – «That Guy»

Apropos folk. Midt mellom EP og nytt album viser Astrid S nye sider i «That Guy». Om folk, altså menn, som ikke får nok av seg selv, spesielt ikke når de møter andre. Kan altså like gjerne være den generative AI-stemmen til Oskar Westerlin. Forenklet en omvendt «That Don’t Impress Me Much» i møte med elektropopengasjementet til Icona Pop. Intenst god riffdrevet kraftpop som fortjener å synges høyt uavhengig av hva slags selvopptatt idiot man møter, eller viser seg å være, i løpet av helgen.

Sweetheart – «Go Easy»

Denne milde duoen tror jeg ikke er selvopptatte, selv om de har en 2020-Spellemann for country på låven. «Go Easy» er ukens mest presise låttittel. En strengedrevet fordragelighet (som i motsetning til ordet med u som prefiks) som sammen med to fullkomne vokalister gjør dette, vel, så lett som overhodet mulig. Og da virker det ganske enkelt.

Blur – «St. Charles Square»

Damon Albarn gjør det meste enkelt. Uavhengig av om han står foran det alltid vitale Gorillaz eller nylig virkelig gjenoppståtte Blur. Her høres det ut som Londonkvartetten har knabbet til seg en sjanglende låt fra seg selv anno 1992, men fremfører den med den overbevisende Bowie-arrogansen bare folk som nærmer seg 60 har. Slikt kan bli veldig rart og vondt. I stedet er det voldsomt imponerende og begeistrende potent.

