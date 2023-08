GOD BUSINESS: Stian Thorbjørnsen.

Staysman omsatte for over 13 millioner: − Ble et bra år til slutt

Rølpemusikk, pyroshow og TV-jobbing ga flerfoldige millioner kroner i omsetning og overskudd for Stian «Staysman» Thorbjørnsen i fjor.

Det fremgår av regnskaper fra selskaper artisten har eierskap i.

Mest penger kom det inn fra selskapet Staysman Live AS, som ble startet i fjor.

Omsetningen var på 13,6 millioner. Årsresultatet for selskapet endte på 2,4 millioner i overskudd før skatt.

Én million ble tatt ut i utbytte, mens 1,8 millioner gikk til lønnskostnader.

– Vi hadde to valg etter pandemien. Utsette konserter ytterligere, eller gi gass som før, skriver Thorbjørnsen i en melding til VG.

– Vi valgte å satse på det siste, og det er fint at det ble et bra år til slutt.

Minus i plateselskap

Konsert- og eventselskapets formål inkluderer også medievirksomhet.

Thorbjørnsen har jevnlig prominente TV-oppdrag, blant annet som programleder i Melodi Grand Prix i 2022.

LEDET MGP: Staysman i finalen sammen med vinner Alessandra Mele og medprogramleder Arian Engebø.

41-åringen eier selv 95 prosent av Staysman Live AS.

De øvrige fem prosentene tilhører daglig leder Kim-Johnny Belsby (33), som er involvert i flere selskaper sammen med Thorbjørnsen.

Et av disse er Aim Pyro AS, som leverer flammer til konserter, hvor de to har 25 prosent hver.

Selskapet hadde i fjor 1,8 millioner i omsetning. Overskudd før skatt kom på 1,1 millioner, og 400.000 ble tatt ut i utbytte.

SELSKAP SAMMEN: Katastrofe og Staysman.

Det ble imidlertid røde tall for plateselskapet Thorbjørnsen eier 50/50 sammen med Petter Bjørklund Kristiansen (kjent under artistnavnet Katastrofe og fra bandet Halva Priset), All In & GG Music AS.

Omsetningen på 3,1 millioner var ca. 200.000 ned fra året før, samtidig steg utgiftene fra 1,3 millioner til 3,9 millioner. Det endte med underskudd på litt over 700.000.

Thorbjørnsen og Belsby har for øvrig en 90/10-fordeling i selskapet Staysman Invest AS, som ble opprettet på tampen av fjoråret.

Formålet er investering i aksjer og eiendom. 2022-regnskapet forteller lite annet enn at selskapet eier «tomter, bygninger og annen fast eiendom» til en verdi av 3,1 millioner.

Ifølge de siste tilgjengelige skattelistene, for 2021, hadde Thorbjørnsen 1,9 millioner i skattbar inntekt det året.