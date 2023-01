Kommentar

Konsertanmeldelse: TIX, Oslo Spektrum: Til ungdommen

Ryktene om TIX’ artistiske død er betydelig overdrevne.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Når Andreas «TIX» Haukeland har ladet opp til sin dobbeltkonsert i Oslo Spektrum med å poste et Instagram-bilde av en gravstøtte, med påskriften «14.01.23 Spektrum» over «Minnes i våre hjerter for alltid», kan det bety (minst) to ting.

Den mest opplagte betydningen er en annonsering av at han har tenkt å drepe det, rent metaforisk, i Oslos storstue denne lørdagen i januar. En mer dramatisk tolkning er at Haukeland med dette gravlegger hele TIX-personaen en gang for alle, i god tid før han bikker 30 i april.

Det er ikke det eneste det knytter seg en viss spenning til i forkant av denne konserten. For hvem er egentlig TIX i 2023? Den kyniske hitmakeren som i en årrekke serverte det øltåkete lydsporet til blodharry guttastemning i russebussen? Eller den angrende synderen, misforstått og følsom, med et hjerte av gull dunkende under den rølpete fasaden?

På Spektrums egne nettsider går han langt i antyde førstnevnte: «Det skal serveres russelåter på sølvfat. I kveld er det lov å være…».

Om det samme mottoet gjaldt for ettermiddagens mer familieorienterte konsert, er uklart. Men uansett kjekt å vite – og en ærlig sak, strengt tatt.

En overveiende andel av de oppmøtte i Spektrum er nemlig russ, folk som snart skal bli det, nylig har vært det eller bare er i god kontakt med sin indre russ. På parkeringsplassen utenfor Oslo Plaza tar ymse busser sine triumfrunder. Inne i arenaen hviler et enslig lys på en hvit kiste. TIX vet å sette den joviale stemningen.

En snau halvtime etter oppsatt konsertstart kommer et begravelsesfølge ut på scenen. «La oss reise oss», sier presten, før den hvitkledde hovedpersonen heises ned fra taket og fyrer av «Fallen Angel». «Velkommen til min begravelse», melder han før siste refreng ebber ut og han legges oppi kisten. Pompøst? Utvilsomt, men likevel nokså stramt gjennomført.

Etter kort, men effektiv pyro reiser en gravstein med inskripsjonen «TIX den snille» seg opp fra scenegulvet, og budskapet slås ettertrykkelig fast av hovedpersonen selv: Engle-TIX ligger nå trygt plantet seks fot under jorda. I kveld skal det drekkes, hores og rølpes.

Moderne norske partyklassikere» fra katalogen – «Tronen», «Skål», «Sjeiken» og «Bergen» – kontrasteres med mer joviale sommerlåter som «Livet er herlig» og «Nå koser vi oss». Kombinasjonen viser at Haukeland besitter en større spennvidde enn han tidvis anklages for – og demonstrerer et pophåndverk i bunnen som skinner tydeligere gjennom live enn i studioversjonene.

Å anmelde TIX’ låter for sin musikalske verdi, gir naturligvis kun begrenset mening. Dette er musikk skapt for å fungere innenfor en svært spesifikk kontekst, og som enten gjør det eller ei. At Haukeland har et stramt grep om sitt publikum og får svært mye ut av sin begrensede verktøykasse, lar seg vanskelig benekte.

Den insisterende idiotien som renner i strie strømmer gjennom brorparten av disse låtene oppleves tidvis noe monoton, og den nærmest blyge balladen «Hvis jeg forlot verden» føles som et streif av frisk luft i en nachspiel-utprompet kjellerstue når den først kommer.

I tillegg blir det noe litt statisk over det musikalske uttrykket, og at Haukeland – med unntak av noen russ (sjokk!) han har invitert på scenen – velger å bære hele showet alene, sonisk så vel som musikalsk, grenser til dumdristighet.

Men når TIX går fra sin groveste og medt kørka låt til en oppbiffet versjon av HGVM-tolkningen Bigbangs «Jente i Oslo», som kulminerer i ABBAs «Gimme! Gimme! Gimme!», viser han at han har skjønt noe.

Når han klappes tilbake til scenen etter de ordinære låtene, fremstår han genuint rørt bak de runde solbrillene. Og jaggu hentes kassegitaren frem for en smårotete, men sjarmerende versjon av «Ponni» og «Shotgun», samt «Sjeiken» for tredje(?) gang.

Summa summarum: Du skal ha hatt en oppsiktsvekkende ræva russetid for ikke å se og høre noen kvaliteter i dette prosjektet. For å virkelig elske det, må du nok imidlertid befinne deg midt oppi den – om ikke annet mentalt. Fra den kategorien befant det seg mange i Spektrum i kveld.