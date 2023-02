Subwoolfer kastet maskene: − Nå eller aldri

Gaute Ormåsen (39) og Ben Adams (41) avslutter ett kapittel og starter et nytt.

Etter et helt år med intenst hemmelighetskremmeri er katta ute av sekken. Subwoolfer kastet ulvemaskene på direkten under MGP-finalen lørdag kveld.

VG traff Gaute og Ben på et hemmelig sted tidligere i uken og fikk en lang prat om veien videre. For eventyret fortsetter, om de to får det som de vil.

Subwoolfer skal bestå, de har mange konserter fremover i både inn- og utland. Og de skal fortsatt opptre med masker.

– Vi har jo skapt en så morsom greie, sier Gaute.

Men heretter vil de snakke, samt selv promotere låtene sine. For det kommer mer. «Worst Kept Secret» ble sluppet lørdag, en låttittel som taler for seg.

– Stemmene våre er gjenkjennelige. Alle har jo visst, selv om det aldri er blitt avslørt eller bekreftet, mener Ben.

AVSLØRT: Ben Adamas (t.v.) og Gaute Ormåsen møtte VG på et «skjulested» noen dager før lørdagens MGP-finale.

De forteller om Eurovision-uken i Torino i fjor, da Gaute var nær ved å bli oppdaget av en VG-reporter på en kafé.

– Jeg måtte bare stikke derfra. Men jeg følte meg uhøflig, for egentlig ville jeg jo si hei.

Duoen var også nær ved å bli avslørt da VG fant biler registrert på de to utenfor lokalet der de spilte inn musikkvideo.

– Ikke akkurat vårt smarteste trekk at vi ikke tenkte på det, humrer Gaute.

Det var egentlig ikke planen å kaste maskene og avsløre konseptet.

– Men det er nå eller aldri, mener Gaute.

MASKEDUO: Subwoolfer, omtrent slik fansen er vant med å se dem. Men nå vil de frem i lyset.

Hadde de floppet under MGP i fjor, ville maskene forhindret «skammen».

– Hvis alle syntes vi var teite, og det endte i fiasko, ville vi aldri røpet hvem vi var. Men vi vant, og da ble det jo heller ikke aktuelt å ta av maskene, sier Gaute.

Ben skyter inn:

– Skal vi først avmaskes, er MGP-scenen det perfekte stedet.

Det har vært slitsomt å måtte kle seg ut hver gang de skal et sted, samt tungt å puste og synge bak maskene. Ikke minst har det vært et stort savn ikke å kunne snakke.

– Jeg kunne jo ikke det, med min brumunddalsdialekt, sier Gaute.

– Og i hvert fall ikke jeg, som snakker engelsk, flirer Ben.

Men snøballen rullet, og oppturen ble mye større enn de hadde trodd.

Tilfeldig at det ble de to

Det var faktisk aldri planen at de to skulle bli en duo eller fremføre låten på en scene.

Ben og Gaute møttes på låtskriver-camp i regi av NRK. De to havnet i samme låtskrivergruppe.

– Stig Karlsen (MGP-general, red.anm.) beordret alle til å lage den mest elleville låten. Ingen tok låten vår seriøst, og vi hadde aldri regnet med at den skulle bli brukt, sier Gaute.

VENNER: Ben Adams (t.v.) og Gaute Ormåsen er blitt både kompiser og kolleger, men det skjedde ganske tilfeldig.

De hadde nesten glemt sangen da de flere måneder sener ble kontaktet. NRK ønsket å bruke den i MGP. Spørsmålet var hvem som skulle fremføre den.

Gaute forklarer at det ikke var lett å finne en god sanger som ville synge «Give That Wolf A Banana».

– Så da spurte de oss, da. Men vi hadde våre egne karrierer, var begge rundt 40 og hadde små unger, sier Ben.

– Og et rykte å ta vare på, sier Gaute og ler.

Nervøs før livesendinger

Gaute hadde vært med som artist i MGP to ganger før og hadde lovet seg selv: Aldri mer.

– Jeg misliker å synge live på TV. Og så er det noe med konkurranseelementet. Magen min vrenger seg ved tanken på alle som sitter og følger med fra uke til uke på om man er videre eller ikke, sier 39-åringen, som først ble kjent gjennom «Idol» i 2003.

Men så kom noen opp med ideen om å bruke masker. Resten er historie. Ulvene fra verdensrommet, Keith og Jim, har siden levd sitt eget liv.

– Tenk at jeg opptrådte for 200 millioner seere live uten å være nervøs, sier Gaute om Eurovision-finalen.

– Normalt er jeg redd for å synge foran 50.

For britiske Ben, med lang fartstid i boybandet A1, har det aldri vært noen drøm å være med i MGP eller Eurovision.

– Men jeg liker samtidig å gjøre nye ting, og dette er jo blitt helt vilt. Mitt mest suksessrike prosjekt på årevis, sier han.

De frykter ikke at suksessen skal avta nå når folk vet hvem de er.

– Vi tror det skal funke fortsatt, men vi vet jo ikke. Det blir som med skuespillere, alle vet at de spiller en rolle. Og alle som liker Mikke Mus, vet at det er en person inni, sier Ben.

– Vi tror dette konseptet allerede er større enn oss to. Vi opptrådte nylig i Amsterdam foran 18.000 mennesker, og vi skal snart til Island, hvor vi har toppet listene. Vi kan nok holde på med dette så lenge vi selv ønsker, mener Ben.

MASKESAMLING: Ben og Gaute røper at defor sikkerhets skyld har seks par med ulvemasker.

Men som småbarnsfedre er det krevende. Støtte fra familien er avgjørende.

– Å starte et nytt bandkonsept, virket nesten umulig, innrømmer Ben.

Det er mye reising, men ofte er koner og barn med til utlandet, som i all hemmelighet til Torino i fjor.

Ben har de siste par årene hatt sin faste base i Norge, sammen med sin norske kone, Sara Skjoldnes (32). Paret ble foreldre til en jente for to år siden.

Gaute og kona, Marie Enoksen (38), har to barn, en datter på syv og en sønn på fire.

Ben forklarer at datteren liker å se Subwoolfer på TV, men at hun «hylskriker og hater dem» når hun ser dem i virkeligheten.

Gautes barn har vært innviet i hemmeligheten.

– Når de andre i barnehagen har spurt om faren hans er en ulv, så har han svart: «Ja, jeg tror det». Og når han ser månen, er han veldig opptatt av at «der oppe har du vært, pappa!». Det ser jo sånn ut i musikkvideoen, ler han.

Møttes uten klær

Gaute og Ben hadde kun møttes to ganger før låtskrivercampen. Den ene gangen var i nettoen på et spa-hotell under et julebord.

– Vi skulle i en badstu, og man fikk ikke bruke badebukse. Så da gikk jeg dit naken. Men det viste seg at det var mange der, flere enn på min siste konsert. Blant annet satt Ben der, sier Gaute og flirer.

I dag er de både venner og kolleger og snakker sammen minst en time hver dag. De kan røpe at de til sommeren kommer med en egen Subwoolfer-barnebok, med tittelen «Oppdrag bestemor», på forlaget Cappelen Damm.

De har også mange prosjekter hver for seg. Begge har vært med på å skrive låter til årets MGP. Gautes artist røk ut forrige uke, mens Ben har en finger med i spillet på Ulrikke Brandstorps (27) sang lørdag.