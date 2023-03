KAN FÅ MANGE: Karpe, som består av Chirag Rashmikant Patel (t.v.) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid. Her under en av fjorårets ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Karpe får flest nominasjoner til Spellemannprisen

Duoen skraper borti fjorårets rekord, satt av artisten som også endte med å bli Årets Spellemann.

Nominasjonene til Spellemannprisen for musikkåret 2022 er klare, og etter disse å dømme var det Karpe som satte størst preg på norsk musikk i fjor.

Duoen har fått seks nominasjoner, i kategoriene pop, årets låt, årets låtskriver, årets tekstforfatter, årets musikkvideo og årets utgivelse.

I tillegg er produsentene Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn nominert for sitt arbeid på Karpe-albumet «Omar Sheriff».

Det er den platen og hiten «PAF.no» som sørger for skredet av nominasjoner til gruppen som i fjor solgte ut ti konserter i Oslo Spektrum.

Kun én dobbelvinner til nå

Den nevnte konsertrekken og viraken rundt er antagelig med på å gjøre Karpe til et hett navn i diskusjonen om hvem som skal få den største prisen, Årets Spellemann.

Girl In Red satte rekord i antall Spellemann-nominasjoner i fjor, da status for 2021 skulle gjøres opp.

Med syv nominasjoner trumfet hun den tidligere rekorden, som var på fem.

To av nominasjonene gikk Girl In Reds vei – og i tillegg ble hun Årets Spellemann, en av kategoriene hvor det ikke er nominasjoner.

FJORÅRETS «ÅRETS»: Marie Ulven, bedre kjent som Girl In Red.

Kun én artist har så langt blitt utropt til Årets Spellemann to ganger: Øystein Sunde, som fikk utmerkelsen både for 1989 og 1994.

I tillegg fikk han Årets Spellemann for 1990, som medlem av Gitarkameratene sammen med Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Lillebjørn Nilsen.

SUVEREN: Øystein Sundes Spellemann-historikk er enestående. Her i 1990, da han mottok sitt første Årets Spellemann-trofé.

To artister har blitt Årets Spellemann både som soloartister og som bandmedlemmer: Morten Harket med a-ha for 1985 og solo for 1995, og Morten Abel med The September When for 1993 og solo for 2001.

Dersom Karpe blir Årets Spellemann for 2022, blir de første gruppe som mottar trofeet to ganger.

De vant for 2010, og var den gang de første hipp hop-artistene som fikk prisen.

Det er også en hipp hop-gjeng som havner rett bak Karpe hva antall 2022-nominasjoner angår: Oslogruppen Undergrunn har fem stykker, i kategoriene hipp hop, årets gjennombrudd, årets låt, årets låtskriver og årets utgivelse.

Bergensområdet stiller også med et par tungt nominerte artister: Sondre Lerche har fire nominasjoner og Aurora Aksnes har tre.

Popkometen Ramón Torres Andresen har også tre nominasjoner, det samme har Kristiansands nå godt etablerte rock-kvintett Honningbarna.

Fjorårets mest strømmede sang i Norge var Ballinciaga og David Mokels «Dans på bordet». Den er nominert til årets låt, og den rosamaskerte trioen er i tillegg nominert i kategorien årets gjennombrudd.

Kjønnsmessig er det en viss slagside i nominasjonsoversikten, med menn i flertall i de fleste kategoriene – og ingen kvinner nominert i kategoriene årets utgivelse, årets tekstforfatter, årets låt, rock, festmusikk og metal.