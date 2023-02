SUPERSTJERNE: Cardi B, her på Grammy Awards i Los Angeles tidligere denne måneden.

Cardi B om straffen: − Det beste som har skjedd meg

Cardi B (30) har omsider startet på samfunnstjenesten etter voldsdommen.

Superstjernen ble i september i fjor idømt samfunnstjeneste i forbindelse med to voldsepisoder på en strippeklubb i New York i 2018.

Etter noe forsinkelser er hun nå i full gang, og mye av arbeidet går ut på å hjelpe til ved sentre for krigsveteraner. Det har gjort voldsomt inntrykk.

«Samfunnstjenesten har vært det beste som noensinne har skjedd meg», skriver rapperen på Twitter.

«Det er nesten som en åndelig reise. Noen ganger forlater jeg disse sentrene i tårer», forklarer hun.

«De som sitter der, trenger ofte bare noen å snakke med. En bitte liten innsats, og så kanskje er DU med på å forandre DERES liv for alltid», skriver 30-åringen.

Sjalusidrama skal ha vært bakgrunnen for at Cardi B og to i hennes følge gikk løs på to kvinnelige bartendere for fem år siden.

Etter først å ha nektet skyld, la Cardi B seg langflat i retten for seks måneder siden. På den måten slapp hun fengselsstraff.

Rapperen, som egentlig lyder navnet Belcalis Marlenis Almanzar, delte fredag bilde av seg selv på vei til dagens dyst.

«Hjernen min koker over å måtte stå opp så tidlig. Først samfunnstjeneste og så studio. Men jeg gjorde noe kriminelt og har bare meg selv å skylde på», skrev hun.

Opprinnelig skulle hun ha gjennomført samfunnstjenesten innen 17. januar, men det gjorde hun ikke. Retten konkluderte med at hun kunne få utsettelse til 1. mars.

Cardi B har besøkt Norge to ganger, Kadetten i Sandvika i 2019 og Stavernfestivalen i fjor.

Artisten, som har 154 millioner følgere på Instagram og over 31 månedlige lyttere på Spotify, har før øvrig to barn med rapperen Offset (31).