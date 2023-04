NY TROMMESLAGER: Aurora Aksnes byttet ut trommeslageren før konserter i Mexico, etter anklager om at han var høyreekstrem. Den norske artisten avsluttet nylig sin verdensturné, som gikk både i Asia og Latin-Amerika.

Aurora etter anklagene: − Bare tull og bortkastet tid

MEXICO CITY (VG) Trommeslageren skal tilbake i bandet, fastslår Aurora. Stormen som har herjet rundt den norske artisten satte ikke en demper på fansen, da hun skrev historie i Mexicos hovedstad.

Den 26 år gamle Aurora Aksnes måtte ha livvakter i Asia og Latin-Amerika. Her er den norske artisten enorm.

Denne uken avsluttet hun sin verdensturné, med fire utsolgte konserter i Mexico. Blant annet hennes største solokonsert noensinne, i Mexico City lørdag.

Utenfor konsertlokalet, Pepsi Center WTC, møter VG fans som har ventet i kø i fem timer, i ti timer og i fjorten timer. Alle vil komme så nærme som mulig sitt store idol fra et land langt borte.

Bare det at VG kommer fra Norge, samme land som Aurora, får flere til å sperre opp øynene.

TUSENVIS: Fans roper Auroras navn etter å ha støtt i kø i mange, mange timer. Totalt 30 tusen fans kom på konsertene hennes i Mexico.

– Det er jævlig høyt

– Det er veldig overveldende, men jeg føler meg veldig i synkroni med menneskene her, sier Aurora til VG.

Hvorfor hun appellerer spesielt i Mexico og de andre latinamerikanske landene vet ikke Aurora sikkert, men hun har noen teorier.

– Mange av sangene mine handler om smerte, som kanskje flere her kan forstå. Kanskje er det derfor de har funnet en tilhørighet.

Hun trekker frem unge skeive mennesker og transpersoner som et eksempel.

Fansen VG snakket med er enige i Auroras analyse.

Noen forteller at musikken hennes reddet livet deres. Andre trekker frem hennes fokus på naturvern og å tørre å skille seg ut og «være rar».

SE: Aurora «falt om» på scenen etter denne hendelsen. Hun har skapt en trend som flere artister har blitt utsatt for:

– Det er en helt annen type lyd fra publikum her. Det er jævlig høyt når de roper til deg, ler Aurora.

– Er det noe vi kan lære, eller savner du et beskjedent norsk publikum?

– Det er fint det også. Men vi har mye å lære av denne kulturen, de er veldig flinke til å ha følelsene utenpå kroppen.

– Det å slippe seg litt løs hadde vært godt for oss. Ikke at vi skal behøve så mye alkohol for å gjøre det, sier hun.

Trommeslageren uteble

Men konsertene i Mexico ble ikke helt som planlagt. Bandets trommeslager måtte utebli, i frykt for sikkerheten, på grunn av anklager etter deres konsert i Brasil.

Fra scenen gjorde han et «OK-tegn» som enkelte tolket som et tegn for «hvit overmakt», og i sosiale medier ble det spekulert i andre tegn som skulle tilsi at nordmannen var høyreekstrem.

– Det er absurd. Det er tull og bortkastet tid, sier Aurora og rister på hodet.

Hun mener flere av de som hang seg opp i dette er unge mennesker, som bruker mye tid på nettet.

FANS: Også i 2021 spilte Aurora i Mexico og Mexico city, under festivalen Corona Capital music festival.

Skal tilbake i bandet

Likevel kom artisten med en beklagelse i sosiale medier, etter å først ha forsøkt å slå ned på påstandene.

– Jeg forstår at man kan reagere sterkt, fordi man er redd. Det ligger mye frykt, sorg og historie rundt disse holdningene. Menneskene i Brasil har stått i mye vondt, også med Bolsonaro. Så jeg kan forstå at det ble stor ståhei.

– Uansett hvor frustrert man blir, så må man som offentlig person møte dette med kjærlighet, for det er det vi trenger mer av, sier Aurora.

Fansen VG snakker med slår stort sett ring om Auroras band. En sier hun forstår begge sider, en annen kaller det «fake news» og rykter som har oppstått på nettet.

Aurora påpeker at trommeslageren, Sigmund Vestrheim, skal tilbake i bandet når de er tilbake i Europa.

– Han er en fantastisk fyr som er høyt elsket.

SE: Derfor er Aurora «bekymret» for livvaktene sine: