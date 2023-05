LANG KARRIERE: Gordon Lightfoot fotografert i Toronto i 2022.

Gordon Lightfoot er død

Den canadiske sangeren Gordon Lightfoot er død, 84 år gammel.

Det bekrefter hans talsperson overfor allmennkringkasteren CBC.

Lightfoot skrev sin første låt allerede i 1955 mens han gikk på videregående. Han flyttet til Los Angeles etter dette, men var tilbake igjen i Canada i 1959.

Det var utover på 60-tallet han begynte å gjøre seg bemerket i Torontos folkrock-scene, og han ga ut sin første plate i 1966.

Men det var først utover på 70-tallet han ble et internasjonalt anerkjent navn, etter å ha fått platekontrakt med giganten Warner Bros i USA i 1970.

Kort tid etter fikk han sin største hit, «If You Could Read My Mind», og de var i årene etter dette Lightfoot hadde sin største suksess.

Lightfoot ga ut sin siste plate «Solo» i mars 2020. Det var planlagt konserter dette året, men de ble avlyst på grunn av pandemien.

Låtene hans har også blitt fremført av andre artister, eksempelvis låten «Early Morning Rain», som er spilt inn av storheter som Bob Dylan og Paul Weller.