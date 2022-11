EKS-KOLLEGER: Harry Styles (t.v.) og Louis Tomlinson på en MTV-galla i 2013.

One Direction-kollega om Harry Styles’ suksess: − Det plaget meg

Louis Tomlinson (30) innrømmer at han sammenlignet seg med eks-kollegaen etter at One Direction la opp.

Mer enn seks år har gått siden boybandet One Direction splittet opp. Siden da har alle medlemmene gått solo, men ingen har vært i nærheten av å oppleve så stor suksess som Harry Styles (28).

Og det har vært utfordrende, forklarer Tomlinson, som i disse dager er aktuell med låten «Silver Tongues» fra sitt kommende soloalbum «Faith In The Future», det andre i rekken.

I et intervju med The Telegraph uttaler Tomlinson at han etter oppbruddet hadde problemer med «å finne sin plass».

– Den eneste referansen jeg hadde, var de andre medlemmene i bandet, sier 30-åringen.

Særlig var det krevende å sammenligne seg med Styles.

– Jeg hadde løyet om jeg sa at det ikke plaget meg i starten, sier han om vennens enorme fremgang.

Men ikke overrasket

Tomlinson skryter imidlertid av sin to år yngre eks-kollega.

– Det er ikke overraskende for meg at Harry er den kommersielt mest suksessrike, fordi han virkelig oppfyller alle kriterier for en moderne stjerne, sier han.

– Han lager ikke bare musikk, men spiller i filmer i tillegg. Og turneen han har satt sammen er utrolig, mener Tomlinson, som legger til:

– Det har tatt meg tid å finne ut hvor jeg selv står.

Styles har ikke kommentert Tomlinsons uttalelser.

SOLO: Louis Tomlinson, her på scenen i Uruguay i mai.

Harry Styles og låten «As It Was» satte i september rekord på hitlisten i USA, som den første briten til å toppe listen i 15 uker sammenhengende.

One Direction så først dagens lys i 2010, etter at hver av de fem guttene stilte som individuelle kandidater i britiske «X Factor».

Dommerne mente at guttene ville gjøre størst lykke som band og fikk rett, og resten er historie. de solgte flere titalls millioner plater verden over og toppet nærmest alt som var av lister før de gikk hver til sitt etter seks år.