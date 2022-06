MØTTE SUPERSTJERNA: Benni Gjemble fikk ta portrettfoto av superstjerna Post Malone i Bergen mandag. Tirsdag har han konsert i Bergen.

Møtte Post Malone på gaten i Bergen

Benni Gjemble (22) møtte sin store helt Post Malone på gaten i Bergen mandag. – Snill og jordnær, sier Gjemble om stjernen.

Superstjernen Post Malone spiller tirsdag kveld på endagsfestivalen Bergen Calling på Koengen i Bergen.

– Jeg har vært fan av ham så lenge jeg kan huske. Jeg så at teamet postet på sosiale medier at det var fint i Bergen. Jeg så cirka hvor det var, så jeg gikk bortom for å se, sier Gjemble.

Med seg hadde Post Malone sin turnémanager, DJ, noen sikkerhetsvakter og et par andre folk, ifølge Gjemble.

– Han er jo verdens hyggeligste kar og så jordnær, sier 22-åringen.

– Utrolig hyggelig, snill og jordnær.

STOR FAN: 22 åra gamle Benni fikk også bilde sammen med Post Malone. Benni har vært fan av artisten så lenge han kan huske.

Starstruck

Artisten lot ham både ta bilder, selfie og portrettbilder og tok seg god tid.

– Men jeg var for starstruck til å spørre om noe mer, sier Gjemble.

Gjemble omtaler seg som fotograf, har holdt på med foto i mange år, og er nylig ferdig med en utdanning ved en fotoskole i Oslo. Han sier også at han jobber litt med musikk på siden og er naturligvis inspirert av Post Malone.

– Det var jo akkurat dette som var høyest på «bucket listen», å få et portrett av ham, sier Gjemble.

Vanligvis bor Gjemble i Oslo. Sammen med tre kompiser er han i Bergen nettopp for å se Post Malone.

– Kompisene mine hadde ikke lyst på Golden Circle, men jeg hadde det. Men det går helt fint nå som jeg har møtt ham, sier han lattermildt.

Første gang siden 2018

Det er første gang han får sett Post Malone live. Forrige gang han var i Norge i 2018 og spilte både på Stavernfestivalen og Findings i Oslo, gikk det ikke.

– Så jeg tenkte at neste gang han kommer til Norge, uansett hvor mye det koster, så må jeg bare «gunne» på, sier Gjemble.

Austin Richard Post, som han opprinnelig heter, er kjent for låter som «White Iverson», «Rockstar», «Sunflower», «Congratulations» og «Psycho». Han kan skilte med over 430 millioner avspillinger kun i Norge og flere milliarder strømminger på verdensbasis.

Post Malone kommer fra Texas, men har hatt sin base i Los Angeles før han nylig flyttet til Utah.

Forlovet seg

Nylig avslørte han både at han har forlovet seg – og at han har fått en datter. Nyheten delte han i et intervju med radioprogramlederen Howard Stern tidligere i juni.

– Jeg våknet klokken 14.30 på ettermiddagen og kysset den lille jenta mi, sa Malone på spørsmål om når han sto opp.

– Mener du kjæresten din eller at du har en baby? spurte en overrasket Stern.

– Nei, det er datteren min, svarte Malone.

Han skulle egentlig ha stått på scenen i Oslo også 24. juni, men festivalen Oslo Sommertid på Voldsløkka ble i april avlyst.