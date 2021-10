TRØBBEL TIL SJØS: Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo.

Kygos millionbåt har sunket

Ligger under vann på Hopsneset utenfor Bergen.

Av Thomas Talseth

Det melder Bergensavisen.

De skriver at Kygo sikret seg en Hydrolift X-26 S med røde seter og 600 hestekrefter i juli – og at den nå ligger under vann ved en brygge på artistens eiendom.

– Vi ble kontaktet om dette i morges, og jobber med å få den opp, sier Aslak Olseth, salgssjef i Hydrolift, til BA.

Ifølge Olseths utsagn til avisen skal båten fraktes til fabrikken for undersøkelse.

Forsikringsselskap skal også være kontaktet.

Båten skal ha en verdi på rundt to millioner kroner, ifølge Finansavisen.

