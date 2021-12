TUSENVIS AV BILLETTER: – Vi har inngått mange kontrakter som ikke kan endres og vi må betale leie som om vi har fulle hus. Det er tusenvis av solgte billetter som skal refunderes, forteller en bekymret Helene Bøksle.

Frykter store tap etter nye corona-tiltak

LILLEHAMMER (VG) – Jeg frykter at vi kommer til å tape flere millioner kroner, sier artisten Helene Bøksle til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun er i Maihaugsalen på Lillehammer, midt i en omfattende julekonsert-turne. Onsdag holdt hun den siste konserten på denne turneen hvor alt kunne bli som opprinnelig planlagt.

– Jeg er bekymret, sier Helene Bøksle.

Hun er også blant de 62 artistene som nå truer med å stenge ned store deler av Kultur-Norge.

– Det er viktig at man sender et tydelig signal og at vi støtter hverandre, sier Bøksle.

Fra midnatt trer de nye corona-tiltakene i kraft med de konsekvensene det vil få for antall publikum i salen for artister som Helene Bøksle.

TETT I TETT: Mange av de 250 som var i Maihaugsalen onsdag satt tett i tett i benkeradene.

– Foreløpig er det bare Oslo Konserthus som har avlyst vår konsert. Men vi har inngått mange kontrakter som ikke kan endres og vi må betale leie som om vi har fulle hus. Det er tusenvis av solgte billetter som skal refunderes og jeg frykter at vi kommer til å tape flere millioner kroner, sier Bøksle.

les også Kurt Nilsen utsetter julekonsertene i Oslo og Bergen til neste år

Ikke bare det. Bøksle og selskapet som hun driver sammen med ektemannen Espen Tjersland har registrert en skepsis blant publikum.

– Vi merker et kraftig redusert billettsalg allerede, fortsetter Bøksle.

forrige



fullskjerm neste I TVIL: Elisabeth ammer og Vidar Johansen var i tvil om de skulle gå på julekonsert i Maihaugsalen på Lillehammer onsdag. 1 av 3 Foto: Geir Olsen

For det er ingen tvil om at nå har uroen begynt å melde seg hos publikum. Det ga flere VG snakket med onsdag kveld uttrykk for.

– Vi var veldig i tvil om vi skulle gå på konserten i kveld, sier Elisabeth Hammer og Vidar Johansen. til VG på vei inn i Maihaugsalen.

les også Helene Bøksle mamma igjen: – Livet føles komplett

Men uro og skepsis til tross, Helene Bøksle, har valgt å fortsette sin julkonsertturne.

– Vi reiser til Åndalsnes i natt. Deretter blir det Molde Ålesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand. I Vor Frues Kirke i Trondheim på tirsdag hadde vi fullsatt «sal» med 5–600 i benkeradene. Men nå vet vi ikke hvordan konsertene kommer til å bli fremover. Men vi reiser likevel, sier Bøksle.

Den årlige julekonsertturneen er bærebjelken i hennes og ektemannens virksomhet. De har drevet med julekonserter i 20 år nå.

les også Folketeateret: Taper 21 millioner

– Vi er veldig sårbare nå. Heldigvis er jeg velsignet med et lyst sinn. Men nå trenger vi at noen favner oss – og ikke minst ser oss, sier Helene Bøksle.

Samtidig skjønner hun nødvendigheten av tiltakene som regjeringen nå innfører fra midnatt.

SÅRBARE: – Vi er veldig sårbare nå. Heldigvis er jeg velsignet med et lyst sinn. Men nå trenger vi at noen favner oss – og ikke minst ser oss, sier Helene Bøksle.

– Men jeg håper virkelig at denne regjeringen ser alvoret i situasjonen og kommer opp med en løsning som gjør at vi ikke går konkurs. Det er full krise over hele linjen, og det bør tas grep raskt for å hindre at en hel næring går dukken, sier Bøksle.

– Saken er jo den at vi er satt i en kattepine her av regjeringen som ikke helt vil stenge oss ned – men som likevel innfører så strenge krav at det blir umulig å gjennomføre en turné uten å gå med et betydelig tap. Avlysninger er noe vi vurderer fortløpende, supplerer ektemannen Espen Tjersland.

BEKYMRET: – Jeg er veldig bekymret for kulturlivet nå, kulturminister Anette Trettebergstuen.

VG har vært i kontakt med kulturminister Anette Trettebergstuen som har denne kommentaren:

– Ingen ønsket at vi skulle havne her igjen, men når omikrom nå er her, må vi minske smittetrykket i samfunnet for å unngå overbelastning i helsetjenesten. Jeg er veldig bekymret for kulturlivet nå, og derfor har vi allerede for flere dager siden sagt at kompensasjonsordningen som ligger i dag, forlenges til sommeren. Og samtidig som de nye innstrammingene kom i går, varslet finansministeren at vi, slik bransjen har spurt om, går i gang med å se på behov for justeringer av dem. Og vi er også i gang med å se på hvilke stimuleringstiltak som trengs, og hvordan de kan bli mer treffsikre slik bransjen også har bedt om. Dette jobber vi for fullt med, og jeg vil komme tilbake med flere konkrete svar før jul.