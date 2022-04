SUPERSTJERNE: Svenske Tim Bergling, best kjent som Avicii, avbildet i 2013, fem år før han døde.

Aviciis mamma: − Spiller aldri Tims musikk

Skuespiller Anki Lidén, mamma til den avdøde artisten Avicii, sliter fortsatt med å forstå at sønnen er død.

20. april er det fire år siden den svenske stjerne-DJ-en Tim «Avicii» Bergling valgte å forlate livet – 28 år gammel.

Tirsdag fyller moren hans, den kjente skuespilleren Anki Lidén, 75 år. I den anledningen har Aftonbladet fått et intervju.

Samtalen handler om livet og karrieren, deriblant den fem år lange serien «Sommaren med släkten», som Lidén uttrykker glede over er blitt så populær hos seerne. Snart starter innspillingen av end en sesong.

Om tomrommet

Om Lidén kjenner alderen fysisk på kroppen, med noen «vondter» her og der, så har hun ingen planer om å pensjonere seg. Men hun beskriver tilværelsen som «før og etter» at hun mistet sønnen.

– Nå er det et tomrom og et savn etter sjokket som varte så lenge, sier hun og legger til at hun fortsatt kan få stunder der hun ikke forstår at sønnen ikke finnes mer.

SKUESPILLER: Anki Lidén, her avbildet i 2002.

Nyheten om Aviciis død rystet fans over hele verden. Han ble funnet død i Oman, hvor han befant seg på jobb.

Lidén har også tidligere snakket om den bunnløse sorgen over sønnens bortgang. På spørsmål fra Aftonbladet om hun nå klarer å høre på musikken hans, svarer hun:

– Nei, jeg spiller aldri den. Hvis jeg ikke er forberedt på at den kommer, for eksempel på radio, så er det som å få et slag i magen, sier hun.

Samtidig uttrykker Lidén takknemlighet for all anerkjennelse sønnen har fått etter at han døde.

– Tim hadde et kort liv, men han fikk virkelig gjøre det han drømte om.

PRISVINNER: Anki Lidén på Gudbagge-gallaen i Stockholm i 2010.

TV-seerne kjenner Lidén fra en rekke serier og filmer. Blant annet spilte hun kona til norske Sverre Anker Ousdal i SVTs «Familien» i 2002.

Kanskje aller best huskes Lidén fra 90-tallsserien «Venner og fiender» og «I taket lyser stjärnorna» fra 2009. Den siste fikk hun den prestisjetunge «Guldbaggen»-prisen for.

Avicii skal ha etterlatt seg 231 svenske millioner kroner, som gikk til hans foreldre. Et år etter Berglings død opprettet hun og ektemannen Klas Bergling (76) en stiftelse i sønnens navn, Tim Bergling Foundation. Den skal hedre sønnen og forebygge psykiske lidelser og selvmord.