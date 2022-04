Dette er årets Spellemannpris-vinnere

Årets festaften for den norske musikkbransjen er i boks. Her er alle artistene som fikk pris for sin innsats i 2021.

Publisert:

Under ledelse av programleder Sandeep Singh, Mona B. Riise og Tarjei Strøm gikk Spellemannprisen av stabelen på Sentralen i Oslo fredag kveld.

Spellemannprisen bestod i år av 28 kategorier.

To av dem var uten nominerte: Årets Spellemann, som gikk til Girl In Red, og hedersprisen, som gikk til Hellbillies.

Barnemusikk:

Tone Hulbækmo - «Eg Kan»

VINNER: Christine Sandtorv - «Stjerneteller - Automagisk»

Heidi Solheim - «En Meter Fra»

Du og jeg og vi 2-3-4 - «Balkongfest»

SPELLEMANN I BARNEMUSIKK: Christine Sandtorv vant Spellemannprisen for barneplaten «Stjerneteller – Automagisk».

Viser og visepop:

Daniela Reyes - «Engangsdager»

Marthe Valle - «Tilbakestilling»

Eva Weel Skram - «Sleppe Tak»

VINNER: Tønes - «Thilda Bøes Legat»

SPELLEMANN I VISER OG VISEPOP: Tønes vant Spellemannprisen i kategorien Viser og visepop for albumet «Thilda Bøes Legat».

Åpen klasse:

Bendik Giske - «Cracks»

Erlend Apneseth Trio - «Lokk»

VINNER: Hedvig Mollestad - «Tempest Revisited»

Ulver - «Scary Muzak»

Årets låtskriver

Emelie Hollow - Emelie Hollow 2021

Gabrielle Leithaug - «Klipp meg i ti og lim meg sammen»

VINNER: Marie Ulven - «If I Could Make It Go Quiet»

Stig Joar Haugen - «Hvite Duer, Sort Magi»

Årets Produsent:

VINNER: Cashmere Cat

Lars Kristian Rosness

Marie Ulven og Matias Téllez

Filip Kollsete

ÅRETS PRODUSENT: Cashmere Cat, aka Magnus August Høiberg, vant Spellemannprisen i Årets produsent-kategorien.

Tonos komponistpris:

Eirik Hegdal - «The Sky Opens Twice»

VINNER: Henrik Hellstenius – «Henrik Hellstenius: Past & Presence»

Ingfrid Breie Nyhus – «Slåttepiano II»

Ketil Hvoslef - «L'Homme Armé: Works by Ketil Hvoslef»

Årets gjennombrudd og Gramostipend:

Ash Olsen

VINNER: Hagle

Metteson

Murder Maids

T Section

Victoria Nadine

Pop:

Alan Walker - Alan Walker 2021

Bernhoft - «Dancing On My Knees»

VINNER: Gabrielle - «Klipp meg i ti og lim meg sammen»

Lemaitre - «Substellar»

POPVINNER: Gabrielle.

Country:

Hayde Bluegrass Orchestra - «Migrants»

Hellbillies - «Blå Dag»

Johan Berggren - «Ei Hytte Foran Låven»

VINNER: Ole Kirkeng - «Rocking Chair»

RNB/Soul:

VINNER: Beharie - «Beharie // Beharie»

Maria Noreger - «Gravity»

Stefanos Yowhannes - «Neo Noir»

Stig Brenner - «Hvite Duer, Sort Magi»

Årets utgivelse

VINNER: Girl in Red - «If I Could Make It Go Quiet»

Gabrielle - «Klipp meg i ti og lim meg sammen»

Stig Brenner - «Hvite Duer, Sort Magi»

Ola Kvernberg - «Steamdome II: The Hypogean»

Årets Låt:

VINNER: Chris Holsten - «Smilet i ditt eget speil»

Halva Priset feat. Maria Mena - «Den Fineste Chevy'n»

Girl in Red - «Serotonin»

Emma Steinbakken - «Jeg Glemmer Deg Aldri»

Tix - «Fallen Angel»/«Ut Av Mørket»

Hagle - «Ærmen i kærmen»

Hiphop:

VINNER: Kamelen - Kamelen 2021

Mo Ayn - «Gjeter»

B-Boy Myhre - «Absolute B-Boy Music»

Linni - «Nightridah»

Årets internasjonale suksess:

Cashmere Cat

Anne Judith Stokke Wik

VINNER: Aurora

Bendik Giske

Årets musikkvideo:

Regissør av video står sist i parentes.

VINNER: Sei Selina - «Only When You're Asleep» (Niels Windfeldt)

Sondre Justad - «Sorry (feat. Musti)» (Julian Vargas & Eirik Svensson)

Kjartan Lauritzen - «Million» (Martin Kopperud)

Girl in Red - «Body & Mind» (Thea Hvistendahl)

Elektronika:

Bendik HK - «Progressive Rock Music»

Jerry Folk - «Dotted Red»

Smerz - «Believer»

VINNER: Vilde Tuv - «Melting Songs»

Samtid:

Alpaca Ensemble - «Rehnquist & Lindquist»

Håvard Gimse - «20 Norwegian Piano Miniatures»

Maja S.K. Ratkje - «Vannstand»

VINNER: Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster 7 BIT20 Ensemble / Rene Wiik / Craig Farr - «Soccorsi: Works by Morten Eide Pedersen»

Alternativ pop/rock:

VINNER: Ola Kvernberg - «The Steamdome II: The Hypogean»

Frøkedal & Familien - «Flora»

Girl in Red - «If I Could Make It Go Quiet»

Orions Belte - «Villa Amorini»

Klassisk:

VINNER: Håkon Skogstad med Atle Sponberg og Trondheimsolistene - «Visions of Tango»

Lise Davidsen - «Beethoven/Wagner/Verdi»

Ragnhild Hemsing - «Røta»

Sonoko Miriam Welde, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Tabita Berglund - «Sonoko Miriam Welde: Bruch/Vaughan Williams/Barber»

Blues:

Vidar Busk & His True Believers - «The Civilized Life»

Ledfoot - «Black Valley»

VINNER: Adam Douglas - «Better Angels»

Norsk Utflukt - «Heder & Verdighet»

Jazz:

VINNER: Flukten - «Velkommen Håp»

Friends & Neighbors - «The Earth Is #»

Ole Morten Vågan / Trondheim Jazz Orchestra - «Plastic Wave»

Siril Malmedal Hauge - «Slowly, slowly»

Metal:

VINNER: Djevel - «Tanker Som Rir Natten»

Einherjer - «North Star»

Kal-El - «Dark Majesty»

Nekromantheon - «The Visions of Trismegistos»

Festmusikk:

Carina Dahl - Carina Dahl 2021

VINNER: Hagle - Hagle 2021

Jone - «Livet På Bøgda»

Rotlaus - Rotlaus 2021

Tradisjonsmusikk:

VINNER: Marja Mortensson & Krinkastingsorkesteret - «Raajroe - The Reindeer Caravan»

Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola - «The Smoky Smirr O Rain»

Synnøve Brøndbo Plassen - «Hjemve - Slåttetralling fra Folldal»

Thov G. Wtterhus - «Stålslått»

Rock:

Erlend Ropstad - «Da himmelen brant var alle hunder stille»

Heave Blood & Die - «Post People»

Hedvig Mollestad Trio - «Ding Dong. You're Dead.»

VINNER: Kanaan - «Earthbound»

Årets tekstforfatter:

VINNER: Daniela Reyes - «Engangsdager»

Frank Skovrand - «Opphørets Time»

Lars Saabye Christensen - «Et Snev Av Evig»

Marie Ulven - «If I Could Make It Go Quiet »