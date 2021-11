NÆRE VENNER: Hans-Erik Dyvik Husby (t.v.) og manager Boye Nythun jobbet sammen i seks år.

Hank von Hells manager: − Kroppen til Hans-Erik tålte ikke mer

Rockelegendens manager sier at rykter som går om at Hans-Erik Dyvik Husby tok sitt eget liv, ikke stemmer. Husby ble funnet i Slottsparken fredag.

– Kroppen hans hadde rett og slett sagt stopp, sier Boye Nythun til Se og Hør søndag kveld.

Manager Boye Nythun ønsker med uttalelsen å gå ut mot rykter som har oppstått etter rockestjernens død, og han ønsker å avkrefte spekulasjonene om at Dyvik tok sitt eget liv.

Nythun forklarer til ukebladet at den 49 år gamle artisten, kjent som Hank von Helvete, i perioder har levd et hardt liv, og at de siste månedene var ekstra harde.

Nythun sier at det var «summen av et hardt liv» som til slutt ble for mye for musikeren. Han forteller samtidig at Husby ble funnet i Slottsparken.

– Kroppen til Hans-Erik tålte ikke mer, sier han til Se og Hør, og legger til at Husby hadde optimistiske planer fremover og «mye å glede seg til».

– Må få ro

VG har vært i kontakt med Nythun, som sier at han ikke vil kommentere mer eller svare på flere spørsmål. Men han bekrefter sitatene han har gitt til Se og Hør.

– Det er vår endelige uttalelse, sier han til VG og legger til:

– Nå må vi få ro.

Den tidligere Turboneger-frontfiguren døde fredag. Nyheten om den markante rockeskikkelsens bortgang ble mottatt med stor sorg blant kjendisvenner og fans verden over.

Manageren har tidligere påpekt overfor VG hvordan artisten var åpen om sine problemer – og at han hadde det særlig tungt i et pandemi-stengt Norge.

– Men han var flinkere til å hjelpe andre enn å hjelpe seg selv, sa Nythun til VG lørdag.

– Han var jo en entertainer. Og de to siste årene fikk han ikke gjort det han elsket.

Internasjonal manager: – Sjokk

Også Husbys internasjonale manager, Mike Lynch, har uttrykt sorg etter dødsfallet.

I en dypt personlig e-post til VG beskriver Lynch hvordan han jobbet som en maskin da han fikk vite at artisten han representerte, brått var gått bort.

– Jeg var i sjokk og lot ikke nyheten virkelig synke inn. Resten av dagen fortsatte jeg å jobbe som en slags «forretningsrobot». Jeg håndterte rykter og informerte diskret vårt partnerteam om de fryktelige nyhetene. Innen fredag kveld hadde det virkelig sunket inn at Hans-Erik var borte..., sier Lynch.

De siste årene har Husby livnæret seg som soloartist og skuespiller. Hanks siste album, «Dead», kom i 2020. På nyåret hadde han ifølge hans egen nettside planlagt turné i Europa, med 40 konserter i blant annet Sverige, Spania og Belgia.