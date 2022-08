IT’S ELTON, BITCH: Britney Spears gir endelig lyd fra seg som artist, mens Elton John fortsetter å klippe om gamle hits. Sammen er de like spennende som å vente på et hotellrom.

Ukens låter uke 34/22: Elton John, Britney Spears og Satyricon

Legender slår seg sammen, mens barna til andre legender debuterer med låter som langt overgår opphavets siste forsøk. I tillegg: Norsk musikk som gjør det bedre i Sør-Korea enn i Norge.

Elton John + Britney Spears – «Hold Me Closer»

Nei, det er ikke en ny låt som forener det gamle (Elton) med det litt mindre gamle (Britney). Det er resirkulering av refrenget til «Tiny Dancer» og versene til «The One». Popsmartingen Cirkut (bistått Britney siden 2008, blant annet skrevet og produsert Miley Cyrus sin «Wrecking Ball») kopierer PNAU og Dua Lipa-samarbeidet «Cold Heart», men har klippet og limt sammen disse linjene slik isprodusentene lanserer gamle favoritter: Nesten likt originalen, bare med mindre smak. Britney skal man virkelig lytte godt etter før hun skinner gjennom i vocodergrøten. Når hun først gjør det er det noe nytt og mørkere, men for lite. Som en generell beat i en lobby er «Hold me closer» derimot noe man kan finne på å omfavne tettere enn man først skulle tro.

Satyricon – «Satyricon & Munch»

Ja, denne kom ut allerede i juni. Kommende søndag er derimot siste mulighet til å oppleve Munch i såkalt dialog med Satyricon på Munch-museet. Lytter man etter å ha sett utstillingen gjenskapes det krypende ubehaget og stummende mørket. Fra den første klarinetten toner inn, via det første riffet som kan minne om en seigere versjon av «K.I.N.G.» (2006), til det akustiske strekket bukter seg gjennom et høstsvart crescendo. Nærmere Trent Reznors ambiente filmmusikk for åpent kontorlandskap enn det man vanligvis kjenner fra Satyr og Frost. Noen regissører bør kjenne sin visittid.

Maria Petra – «Bad at Being Single»

Fjorårets annenplass i «The Voice» EP-debuterer med forsiktig vokal med gitar og intenst refreng. Sånn sett kan hortenseren til dels minne om en annen artist som også begynner med Maria. «Bad at being single» har en glassklar snert over seg, der den selvironiserende og selvhatende frustrasjonen i refrenget virker både ekte, selvopplevd og med riktig glimt i øyet. Maria Petra gjør seg godt på egen hånd.

BEDRE SOM EP: Maria Petra påstår hun er dårlig til å være singel, men har i alle fall gitt uten en lovende EP:

Lolahol – «Lock & Key»

Lourdes Leon ble innmeldt i populærkulturen allerede på «Little Star» fra «Ray of Light» (1998). Mor Madonnas gjenoppfinnelse av seg selv inkludert selvsagt en hyllest til datteren. På egen hånd høres hun mer ut som datteren til FKA Twigs, men gjemt i et arrangement som like gjerne kunne vært fra den delen av 1998 som fremdeles hadde en hang til chillbasert drum n ‘bass. «Lock & Key» er sånn sett like mye stemning som låt, og enda mer karrierelovende enn man skulle forvente.

Embla and the Karidotters – «Sunday Kind of Love»

Tidligere Razika-trommis Embla Karidotter har bygget band, tatt mikrofonen og skapt country som omfavner sjangeren hjertelig popkompetent (ikke bare i nikket til Dolly Parton i albumtittelen «Helly, I’m Embla»). Frasering og formidlingsevne er forbløffende, stemmekraften som om Susanne Sundfør skulle prøvd seg på sjangeren. Dessuten er tekstene, sånn som på dagbokærligheten i denne, både sjarmerende, morsomme og perfekt fengende.

Ive – «After like»

Førsteplassen på streamingtjenestene i Sør-Korea akkurat nå er denne ukesgamle gjentenkningen av «I Will Survive» som André Jensen, Anders Nilsen og «Faded»-stemmen Iselin Solheim står bak. Den er akkurat så popsmart at den burde klatret godt oppover listene her hjemme også. Så da er vel kanskje ikke norsk musikk i utlandet så internasjonal likevel da?

HJEMME ALENE: Ingen ville komme på fadderfesten til The National. Selv om de hadde ryddet så fint.

Selma French «Honey»

Her kan de som oppdaget Selma French Bolstad i Masåva reise seg og juble. Folk- og jazzmusikeren er et unikt vokal- og låtskrivertalent som tidlig la seg tettere på Anne Lise Frøkedal enn Susanne Sundfør eller Thomas Dybdahl. På solodebuten skaper hun like mye nedtonet stemning som låter man kan synge med på. Særlig denne vevre saken her er noe helt for seg. Nå har vi dessuten kommet så langt i året at albumet «Honey» kommer fra må være blant årets vakreste.

The National med Bon Iver – «Weird Goodbyes»

Selvinnsikten til Matt Berninger har tidligere uttalt at The National-vokalisten har for stort ego til å takle annen herrevokal på låtene sine. Med hjelp av Justin Vernon prøver han likevel her på et refreng der de sammen lurer på hvorfor de ikke prøver hardt nok. Ta det fra en som har gravd seg altfor dypt ned i dette bandet: Man bør håpe at det som blir kvintettens niende fullengder prøver hardere der enn dette. For selv om ddeten bygger seg opp til en myk og god avslutning er den snikende følelsen av å ha hørt «Weird Goodbyes» litt for mange ganger før litt… weird.