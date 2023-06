ETTERFORSKES: Frontmann Till Lindemann (60) i Rammstein.

Starter etterforskning mot Rammstein

Det er opprettet etterforskning mot Rammstein-vokalist Till Lindemann (60).

Opplysningen bekreftes av Tagesspigel.

Etterforskningen er startet av statsadvokaten i Berlin.

VG har tidligere omtalt at flere kvinner kommer med sterke anklager mot vokalisten og apparatet rundt ham. Anklagene handler om overgrep mot kvinnelige fans på konserter.

Bandet har avvist påstandene.

– Anklagene har rammet oss alle veldig hardt, og vi tar dem ekstremt alvorlig, skrev Rammstein på sin Instagram-konto da anklagene ble kjent.

– Til våre fans sier vi: Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel og trygg på showene våre – foran og bak scenen. Vi fordømmer enhver form for overgrep og ber deg: Ikke delta i forhåndsdømming av noe slag mot dem som har kommet med anklager. De har rett til sitt synspunkt.

Rammstein-vokalist Till Lindemann under en konsert på Ullevål stadion i 2019.

Turbulensen rundt Rammstein har tilspisset seg etter at irske Shelby Lynn (24) anklaget medlemmer i bandet for å ha dopet henne med narkotika. Ifølge kvinnen skal hun ha blitt ledet inn i et lite rom av bandets ansatte og introdusert for vokalist og frontmann Till Lindemann.

Lynn hevder hendelsen skjedde i forbindelse med en konsert i Vilnius. Hun skal ha befunnet seg på «Row O», en spesiell begrenset plass rett foran scenen.

Kvinnene skal ha blitt utvalgt av russiske Aljona Makeeva som hadde tittelen «castingdirektør» før hun ifølge Frankfurger Allgemeine fikk sparken.

Flere kvinner har stått frem med lignende historier.

Assistenten som beskyldes for å ha rekruttert kvinner til bandets etterfester skal ifølge Tagesspigel ha fått sparken.

POPULÆRE: Det var lange køer sommeren 2022 da Rammstein spilte for 60.000 på Bjerke i Oslo.

Rammstein gjestet Norge i fjor sommer og spilte da for 60.000 tilskuere på Bjerke i Oslo i det som ble omtalt som en historisk konsert.

Ifølge arrangøren var konserten den aller største som noen gang har blitt avholdt i Norge.

