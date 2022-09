BARCELOVE: Ingen i Barcelona fortalte Janove Ottesen at stolene skulle være igjen inne på hotellet.

Albumanmeldelse Janove Ottesen – «Fullmånehymner»: Den siste Kaizeren

Janove Ottesen, nå også som eksistensiell og nedtonet månemann.

ALBUM: POP

Janove Ottesen

«Fullmånehymner»

(Soirée)

Forrige helg avsluttet Håkan Hellstrøm sine fire jubileumskonserter på Ullevi.

Tidligere var Janove Ottesen i samme begeistringskategori. Sammen med Kaizers Orchestra dro han for eksempel på en avsluttende seiersrekke som kunne få utenforstående til å tro at Bryne var landets største by.

Nesten nøyaktig ti år senere er det betraktelig mindre av dette. Bryne er fremdeles på kartet, men da i form av en rundt regnet fire meter høy målmaskin i Manchester.

Men vent. På TikTok bidrar en oppspeedet versjon av Sámi Grand Prix-vinnerne Rolffas andreplass i den opprinnelige «Hjerteknuser»-konkurransen til at både coveren og Kaizers’ original ligger inne på Spotifys norske Topp 50-liste.

I det perspektivet var «Det sorte Karneval» av fjoråret helt på riktig sted. Et høyrøstet album som til tider virket vel så mye Kaizers som bandet selv.

I alle fall for de som savner Kaizers. Basert på TikTok er det en del.

Det virker ikke som Janove Ottesen er i det modusen enda. Selv om alt ligger til rette for å samle den gamle gjengen når Skambankt legger inn årene i november.

«Fullmånehymner» er en knapp halvtime med Ottesen, piano, sporadiske strykere og øvrig instrumentering av Bjørge Fjordheim.

Og kun det.

Lyden er så lekende lekker at man ikke bør høre låtene i annet enn høretelefoner. Klaverspillet hans er distingvert, men ikke utpreget lydelig.

Ottesen er en pianist for de store klangene. Hvordan man tar til seg Ottesen kvaliteter som balladesanger i dette lydbildet er mer diskutabel smakssak. For undertegnede taler ikke alltid balansen mellom det lavmælte og minimalistiske til Ottesens vokale fordel.

Når den gjør det, kommer intensjonen bak albumet fram i samme passe naivfine tilnærming som Håkan Hellstrøm. Det er den evige kampen om kjærligheten, sannheten, sola og måna, mellom mørket og lyset og for den saks skyld mellom natt og dag.

Ja, jeg sa det var naivt.

Store ting og ikke like store ord formidlet med intens innlevelse og utstrakt romklang. Egentlig litt for mye av begge deler, men det er nå engang hymner dette handler om. Individuelt har de ikke så mye med hverandre å gjøre, men ideen om en stemningsskapende filosofisk retning om et sant og saktelevd liv.

«Du skal aldri bli stor, du skal bli liten», er teksten på Tori Amos-klingende «En større dag» fra nedtonede «Spindelvevriff» (2018) «Fullmånehymner» følger samme nedskårne magi, men virker både som et nytt kapittel og en avslutning, fra en aldrende sjel som skal videre.

Sånn sett kan det godt virke som at de som helst vil ha mer Kaizers snart virkelig får noe å glede seg over.