POPIKON: Britney Spears, her på et bilde fra noen år siden.

Britney etter mammas besøk: − Tiden leger alle sår

Britney Spears (40) bekrefter at hun denne uken møtte moren sin for første gang på mange år.

Det var TMZ som onsdag kunne melde at Lynne Spears (68) hadde tatt turen fra Louisiana til California, nærmere bestemt til datterens hjem i Los Angeles.

Natt til fredag norsk tid bekrefter Britney selv at mor og datter har møttes – etter lang tid med isfront.

«Min søte mamma møtte opp hjemme hos meg i går etter tre år», skriver popstjernen på Instagram.

Hva som skjedde for tre år siden, sier Britney ikke noe om, men hun hinter om at det er mye lenger enn det siden hun og moren var på talefot.

«Jeg er så glad for at vi kan ta en kaffe sammen etter 14 år!!!», skriver hun nå og legger ved et barnebilde av seg selv.

Artikkelen fortsetter under innlegget.

«Det har gått så lang tid», konkluderer Britney og skriver videre at «med familie er det alltid ting man må jobbe med».

«Men tiden leger alle sår!!!», skriver hun.

Britney opplyser til sine 42 millioner følgere at hun nå er takknemlig over å ha fått snakket ut om ting som hun «har holdt inne så ekstremt lenge».

MOR OG DATTER: Lynne Spears og Britney Spears, her avbildet ved ulike anledninger for flere år siden.

Når artisten skriver at hun «har holdt ting inne», så er det en sannhet med modifikasjoner.

Helt siden Britney i 2021 vitnet i retten om det hun hevdet var uutholdelige forhold under det 14 år lange vergemålet, har det vært dårlig stemning.

Britney har flere ganger de siste par årene hudflettet både foreldrene, søsteren og broren i åpne innlegg på Instagram.

40-åringen sier i det nye innlegget at hun føler seg «velsignet» for at hun og moren nå få muligheten til å prøve å rette opp i situasjonen.

«Jeg elsker deg så veldig høyt», skriver hun.

Det er ikke mulig å kommentere under posten.

I august i fjor gikk mamma Lynne ut på Instagram med åpen bønn til datteren. Der bedyret 68-åringen at hun alltid har hatt Britneys beste i tankene.

«Alle dine avvisninger hver gang jeg har flydd ut eller ringt, gjør at jeg mister håpet! (...) Jeg elsker deg så høyt, men denne samtalen er en du og jeg må ta, og bare du og jeg alene, ansikt til ansikt i det private», skrev Lynne Spears.

Britneys mor har så langt ikke offentlig uttalt seg om besøket hos datteren.

Britneys ektemann Sam Asghari (29) skal også ha vært til stede da mor og datter møttes.

