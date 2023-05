POPDRONNING: Miley Cyrus, her på et moteshow i Hollywood i mars.

Miley Cyrus setter foten ned: Ferdig med gigantshow

Miley Cyrus (30) nekter å dra på flere arena-turneer.

Sin unge alder til tross, popartisten er for veteran å regne. Den tidligere «Hannah Montana»-stjernen har i en årrekke vært berømt – og beryktet – for sine spenstige og elleville sceneopptredener.

Med nytt album kunne Cyrus hatt en lang stadion-turne foran seg, men det har hun ikke.

I et intervju med britiske Vogue forklarer Cyrus hvorfor det ikke har fristet å legge ut på gigaturné etter at hun gjennomførte den siste i 2014–2015.

– Egentlig alene

– Jeg kan ikke. Ikke bare det, for når jeg sier «kan ikke», handler det om evne. Men det er heller ikke mitt ønske. Vil jeg leve livet mitt for å tilfredsstille andre og dekke andres behov enn mine egne? spør hun.

Cyrus konkluderer med at det å synge for hundretusener av mennesker, ikke er noe hun liker særlig godt.

– Det er faktisk ganske vanskelig å tilfredsstille 100.000 individer på likt.

30-åringen sier at når showene blir så store, så mister hun kontakten med publikum. Hun bekymrer seg også for sikkerheten.

– I tillegg er det ingen naturlig setting. Tvert imot er det isolerende, for når man står foran 100.000 mennesker, er man egentlig alene.

SCENESHOW: Miley Cyrus, her i Pristina i Kosovo i 2019.

Stjernens «Bangerz Tour» for ni år siden bød på 78 arenakonserter. Den gangen besøkte hun også Telenor Arena i Bærum.

Cyrus sier i bladintervjuet at det føles som et minutt siden hun rundet av. Uansett dedikerer hun livet nå til egen lykke.

– Jeg gjør valg jeg er stolt over, og som beskytter meg. Nå setter jeg egen fysisk og psykisk helse foran penger. Og jeg setter av tid til venner og familie, sier hun.

Det nye albumet «Endless Summer Vacation» ble sluppet i mars og har satt rekorder. Ikke minst er låten «Flowers» den raskeste i Spotifys historie til å få én milliard avspillinger.

Men Cyrus har allerede en ny låt på gang, som hun håper å slippe om ikke lenge. 30-åringen røper at låten inneholder følgende strofer:

«I know I used to be crazy/I know I used to be fun/ You say I used to be wild/I say I used to be young».

