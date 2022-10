POPVETERAN: Shakira, her på en tilstelning i New York i mai.

Shakira deler kryptisk video med knust hjerte

Nysingle Shakira (45) uttrykker seg – og det vekker oppsikt.

Publisert: Nå nettopp

«Jeg sa aldri noe, men det såret meg Jeg visste at dette ville skje», skrev den colombianske popstjernen under et videoklipp hun la ut på Instagram lørdag kveld.

Videoen viser en mann i dressko som tråkker på og smadrer det som skal forestille et menneskehjerte.

Hun har lagt ut samme video på Twitter.

Innlegget får mange fans til å trekke assosiasjoner til det ferske bruddet mellom Shakira og Barcelona-spilleren Gerard Piqué (35).

E! News gjør det samme, og de skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra Shakira – uten hell.

Han har ny kjæreste

Shakira og Piqué var aldri gift, men de var et par i 12 år og har to sønner på ni og syv sammen.

Forholdet tok slutt i juni.

2019: Shakira og Gerard Piqué på en fotballkamp i Madrid.

Gerard Piqué har etter bruddet fått ny kjæreste, Clara Chia (23), som er ansatt i Piqués film- og TV-produksjonsselskap, Kosmos.

Shakira lettet på sløret i et intervju med magasinet ELLE i forrige måned, der hun sa at hun gjennomgikk sin «mørkeste periode i livet».

Hun kommenterte ikke ekssamboerens nye forhold, eller spanske avisers spekulasjoner om at han var utro mot henne.

Shakira uttalte imidlertid at kjærlighetsforholdet som hun oppfattet «som hellig», ble snudd til «noe vulgært og billig» gjennom alle overskriftene.

Ny plate

Videoklippet Shakira nå har lagt ut, kan også være et hint om hva fansen har i vente når hun snart lanserer nytt album. Den siste uken har 45-åringen delt flere kryptiske hint i form av setninger på Instagram:

«Det var monotoniens feil», «Heller ikke min» og «Det var ikke din feil», er ulike budskap fra artisten den siste uken til sine nær 77 millioner følgere.

Shakira uttalte også til ELLE at det har vært terapi å jobbe med den nye utgivelsen.

Artisten har mer å stri med. I forrige måned bestemte en spansk domstol at den mangeårige skattestriden rundt Shakira skal behandles i retten i Barcelona.

Krangelen har pågått i årevis, og påtalemyndigheten har allerede gått ut med krav om åtte års fengsel for popstjernen, samt at hun blar opp 235 millioner kroner i bot for å ha unnlatt å betale inntektsskatt og eiendomsskatt.

Shakira nekter skyld. Noen dato for rettssaken er ikke satt.

