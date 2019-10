MOTE-IKON MED METAL-IKON: Kendall Jenner i ermeløs t-skjorte med Slayer-logo får nå «skylden» for at metal-ikonene selger merchandise som aldri før på sin avskjedsturné. Foto: wowcelebritytv/Bauer-Griffin / GC Images

Kendall Jenner skapte Slayer-boost

Men det har ikke det legendariske thrash metal-bandet helt sansen for.

Det er NME som skriver dette.

Det hele startet med et mystisk hopp i salget av merchandise under Slayers pågående farvel-turné. Ifølge Pollstar har turneen så langt innbrakt ti millioner dollar - eller 90 millioner norske kroner - bare i salg av t-skjorter, jakker, skjerf og andre ting med Slayer-logoen på, noe som ifølge Slayer-leiren er langt over hva som var forventet.

Det gikk ikke lang tid før flere påpekte at modellen og familien Kardashian-medlemmet Kendall Jenner igjen hadde begynt å gå med en tank top med Slayer-logo, et plagg hun har brukt av og på helt siden 2016.

– Du skal ikke forvente å se noen fra The Kardashians gå med Slayer-plagg, eller basketballspillere med Slayer-t-skjorter når de kommer inn på arenaen på fjernsynet. Det var aldri ment å skje, sier Ernie Gonzales, leder for Slayers merchandise-team, til Pollstar.

Slayer har i alle år vært kjent som et kompromissløst band, både musikalsk og profesjonelt i forhold til hvilke holdninger bandet skal stå for. Holdningen til The Kardashians ble kjent for flere år siden, da gitarist Gary Holt entret konsertscenen i en t-skjorte med den klare beskjeden: «Kill The Kardashians».

KLAR MELDING UT: Slayers Gary Holt med «Kill The Kardashians»-t-skjorte under en konsert i Wien for et snaut år siden. Foto: HERBERT NEUBAUER / APA

Dette skjedde året før Kendall Jenner første gang viste seg i et Slayer-plagg. Siden har Gary Holt flere ganger hatt den samme t-skjorta, ifølge NME senest under Rock In Rio sist helg. Han skal også ved en anledning sagt at han «hater dem intenst».

Også Slayers management har en helt naturlig forklaring til det voldsomme oppsvinget i merchandise-salg.

– Ettersom dette er Slayers aller siste turné, er det naturlig at flere fans vil ha noe for å huske opplevelsen, og at det derfor vil bli solgt mer merchandise. Dette er også en veldig lang turné, sier bandets publisist Heidi Robinson-Fitzgerald til CNBC om bandets halvannet år lange turné som nå i høst går inn i sin avslutning.

Slayer besøkte Norge en siste gang i juni. Som en kuriositet kan det også nevnes at Slayer i2013 var det aller siste bandet som spilte i Middelalderparken i Oslo før Øyafestivalen flyttet til Tøyenparken.

