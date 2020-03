PÅ SCENEN: Dolly Parton på scenen i Nashville i november. Foto: Curtis Hilbun / AFF

Dolly Parton ønsker seg Playboy-cover til 75-årsdagen

Countrystjernen (74) sier hun har planer om å markere den neste bursdagen med å stille opp i magasinet Playboy på nytt.

Det var i et intervju med australske «60 Minutes» det frittalende ikonet røpet planen:

– Jeg har ingen planer om å pensjonere meg. Jeg fylte akkurat 74 og jeg planlegger å være på forsiden av Playboy igjen. Jeg stilte jo opp i Playboy for mange år siden, og jeg tenkte at det ville være så gøy om de vil gjøre det igjen - jeg vet ikke om de går for det - om jeg kunne være på forsiden igjen når jeg blir 75, sier hun i intervjuet ifølge CNN.

I OSLO: Dolly Parton før konsert på Chateau Neuf i november 1978. Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix

Parton var 32 år da hun stilte opp i magasinet første gang, i 1978.

Countrysangeren er nå i vinden som aldri før, med både podkast («Dolly Parton’s America») og TV-serie («Dolly Parton’s Heartstrings») om seg selv og musikken sin. I april kommer også en dokumentar på A&E om Parton.

– Det som er bra med meg, er at jeg har min egen «look». Jeg ser på en måte tegneserieaktig ut, og tegneseriefigurer eldes ikke så mye, sier hun i intervjuet.

RØD LØPER: Dolly delte ut Oscar-pris på showet i 2006. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS

I fjor åpnet også musikalen «Nine to Five» i London, og en oppfølger til filmen fra 1980 er på planleggingsstadiet. Både Parton, Jane Fonda og Lily Tomlin har sagt ja.

– Vi håper å gjøre den til neste år. Ellers blir vi vel nødt til å kalle den «Ninety Five» istedenfor «Nine to Five», sa hun leende da VG intervjuet henne i fjor.

Parton har lenge vært åpen om sine mange kosmetiske inngrep.

– Nå er det nesten ingen som vil innrømme at de har hatt plastisk kirurgi. Hvis noen synes at jeg ser ung ut for alderen, så svarer jeg at det i hvert fall har gjort kirurgene mine eldre, for jeg nøler ikke når jeg oppdager noe som trenger å strammes, brettes eller suges bort. Jeg er en arbeidshest som ser ut som en sirkushest!, sa hun til VG.

I løpet av en sin mer enn 50 år lange karriere, skal Parton ha skrevet opp mot 3000 sanger. «Jolene» er blant de desidert største hitene, i likhet med «I Will Always Love You», «Coat Of Many Colors» og «Nine to Five». Hun har besøkt Norge flere ganger, senest i 2014.

Publisert: 10.03.20 kl. 10:16

