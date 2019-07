EN UKE SIDEN: Sigrid på Glastonbury-festivalen iSomerset 29. juni. Foto: Yui Mok / PA Wire

Konsertanmeldelse Sigrid: Kjærlig knyttneve

Sigrid fortsetter uanstrengt å bevise at hypen er berettiget.

Konsert Sigrid

Palmesus, Kristiansand

Sigrid Solbakk Raabe har i all sannhet noen gode år bak seg – og trolig har eventyret knapt startet for 22-åringen fra Ålesund.

Med et overraskende sterkt debutalbum i bagasjen har hun som første kvinnelige norske artist noensinne satt sitt avtrykk på den britiske hitlisten. Forrige lørdag ble suksessen kronet med opptreden på Englands største festival, Glastonbury.

Uken etter har hun blant annet brukt på å identifisere og følge opp en ung fan som fikk et lykkelig sammenbrudd på farens skuldre under konserten. Et relativt sympatisk og nykkefritt trekk fra en popkomet på opptur, der, altså.

Det er det strålende tittelsporet fra «Sucker Punch» som røsker i gang kveldens Palmesus-seanse, og den lever opp til tittelen, med en allsang som understreker det gåtefulle ved at låten ikke ble en større hit.

Hun roer det hele ned med «In Vain», som først og fremst er en ypperlig showcase for en sanger med særpreg og tilstedeværelse. «Schedules» er heller ingen tungvekter, men geleider snarere et takknemmelig publikum videre inn i Sigrid-universet på jovialt vis.

Et tidlig klimaks inntreffer selvsagt med «Don’t Kill My Vibe», som fremføres med myndighet av hovedperson og band, og løftes til himmels av publikum. Til sammenligning drukner den vakre gamer-hymnen, «Level Up», en smule i skvalder. Solonummeret «Dynamite» stopper imidlertid kjeften på de fleste.

Andre høydepunkter teller åttitallsdunstende «Mine Right Now» og popmonsteret «Strangers», men viktigere er helheten – og hvor lett Sigrid får det til å virke. Øya-publikummet kan allerede begynne å glede seg.

