FIN NESE: Sigurd Wongraven med sin første vin i 2010. Siden har han utviklet et lite vinimperium med flere viner i Wongraven-katalogen. Foto: Roger Neumann

Metal-helt drar inn millioner på vin

Satyricon-sjef Sigurd Wongraven (43) kan snart skifte navn til Vingraven...

Inntektene og overskuddet til vinentrepenøren Wongraven er nemlig i ferd med å innhente metal-virksomheten hans. I 2018 omsatte Wongraven Wines for 4,4 millioner kroner - en fordobling fra året før.

Overskuddet før skatt ble på hele 3,2 millioner kroner, også det en drøy fordobling av det positive resultatet året før. Det viser ferske regnskapstall fra Brønnøysundregisteret.

Samtidig hadde Satyricon sitt mest aktive år hittil i 2017 (regnskapet for 2018 er ikke klart). Gjennom Satyricon Alive Limited omsatte bandet for 5,9 millioner kroner og hadde et overskudd på 976.000 kroner.

Sigurd Wongraven har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

Sigurd Wongraven slapp sin første vin i 2010. I 2012 etablerte han Wongraven Wines. Etter et langt turnéliv over hele verden med Satyricon hadde metal-mannen utviklet et så nært forhold til vin at han ønsket å ta steget videre med å lage sin egen.

Det startet med en Barolo fra Piemonte i Italia, men han har siden utvidet repertoaret til å omfatte også en rosévin fra samme område, fransk champagne og tysk Riesling (hvitvin).

Allerede i sitt første regnskapsår gikk Wongraven Wines i pluss, og han har siden økt inntektene jevnt, men forsiktig. Ialt har Sigurd Wongraven tjent rundt åtte millioner kroner på vinlidenskapen sin.

Satyricon tilbrakte fjoråret på en lang verdensturné som brakte dem blant annet til Russland, Japan, Australia, USA og Israel. I forbindelse med sistnevnte land har Satyricon uttrykt overfor sine fans at «de snur ryggen til politikk».

– Musikken er vår felles referanse, står det på Satyricons hjemmeside.

Også i sommer blir Satyricon å se på utvalgte steder, deriblant på Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo neste helg.

De er også spesielt invitert til Bulgaria for å spille på avskjedskonserten til sine egne barndomshelter i Slayer.

