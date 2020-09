POPIKON: Mariah Carey, her på Vanity Fair-festen etter Oscar-gallaen i Los Angeles i 2017. Foto: PA / PA Wire

Mariah om Ellen-intervju: – Ekstremt ukomfortabelt

Mariah Carey (50) varsler oppvask i ny biografi. Blant dem som får passet påskrevet, er talkshow-vert Ellen DeGeneres (62).

Den amerikanske popdronningen slipper boken om seg selv 29. september, og hun holder ingenting tilbake.

– Jeg gråt masse mens jeg skrev deler av innholdet. Kanskje fordi minnene er så levende. Jeg er sikker på at mange kommer til å bli opprørt over meg, sier hun i et intervju med bladet Vulture.

Mariahs karriere strekker seg over mer enn tre tiår, og nå oppsummerer hun også det som har skjedd i kulissene. Blant annet nevner hun et helt spesielt besøk hos Ellen DeGeneres i 2008, da Ellen forsøkte å få sangstjernen til å bekrefte at hun var gravid.

SENERE: Mariah Carey og Ellen på en juletilstelning i regi av daværende president Barack Obama i Washington i 2010. Foto: JIM WATSON / AFP

På den tiden var Mariah nygift med Nick Cannon (39), som hun senere ble skilt fra. Paret fikk tvillinger i 2011. Mariah var også gravid da hun satt i stolen hos Ellen, men hadde absolutt ingen planer om å innvie verden i det.

– Det var et ekstremt ukomfortabelt øyeblikk, det er det eneste jeg kan si. Og jeg har virkelig hatt det tungt med tanke på det som skjedde etterpå, sier Carey til Vulture.

Graviditeten endte nemlig i spontanabort kort etter TV-besøket. Derfor var det vanskelig at nyheten om den tidlige graviditeten allerede var ute.

– Jeg var ikke klar til å snakke om dette, forteller Mariah, som senest i 2018 opptrådte på norsk jord.

Show i krise

Carey presiserer at hun ikke ønsker å kaste en som allerede ligger nede, under bussen – og sikter til alle rapportene det siste året om angivelig giftig arbeidsmiljø i staben til Ellen.

– Men jeg nøt altså ikke den seansen, sier Mariah og legger til at hun savnet en viss empati i den konkrete settingen.

– Men hva skulle jeg gjøre? sier 50-åringen.

Klipp fra seansen har igjen dukket opp i sosiale medier, som på Twitter (artikkelen fortsetter under):

I TV-intervjuet prøvde Mariah å styre unna Ellens overtalelser om å bekrefte baby i magen. Da hun nektet, ga Ellen henne et glass champagne og sa at Mariah ved å drikke eller la være ville sørge for å bekrefte det ene eller det andre.

– La oss skåle for at du ikke er gravid, hvis du ikke er gravid, spøkte Ellen, mens Mariah smilende uttalte foran publikum at Ellen med dette presset henne.

– Jeg kan ikke tro at du gjør dette mot meg, sier en nervøst leende sangstjerne.

Mariah lot som om hun nippet til glasset, hvorpå Ellen konstaterte: – Du er gravid!

Ellen har så langt ikke kommentert Mariahs utspill, men talkshow-verten ga nylig tre sjefer fyken i kjølvannet av anklager om ukultur i selskapet.

Mariah har besøkt Ellen i TV-studio flere ganger opp gjennom årene, både før og etter det omstridte intervjuet i 2008. Også da Mariah var gravid i 2010 var det tema i showet.

