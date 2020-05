Dagny Norvoll Sandvik - med artistnavnet Dagny - imponerer med sin nye singel. Her fra for en stund tilbake i New York. Foto: Johanna Siring

Låtanmeldelse Dagny - «Somebody»: Tilnærmet perfekt pop

Danser på ingen måte alene.

LÅT: POP

Dagny

«Somebody»

(Little Daggers/Universal)

Robyn’s 2010-signatur «Dancing on My Own» har de siste ukene fått det man mildt sagt kan kalle en renessanse på Tiktok. Under emneknaggen onmyown mimet artisten i slutten av april til sin egen hit akkompagnert av huslige sysler. Etter det har millioner av hunder og veiarbeidere fulgt henne opp.

Både rørende og morsomt på samme tid.

Dagny Norvoll Sandviks nye singel har noe av det samme ved seg. Edel elektronikapop, drevet fram av en insisterende synthbass og drapert i et svevende, velfiltrert synthrom. «Somebody» starter som et hint om at vi skal over til den melankolske ensom delen av dansegulvet.

Deretter trekker teksten i en helt annen retning.

«Somebody» er ikke insisterende trinn i ensomhet. Det er en intens, velskrevet og passe følelsesmektig popdans inn i en gryende forelskelse.

Slik kan det gjerne trekkes linjer fra Madonnas «Open Your Heart» og New Orders «Bizarre Love Triangle» (begge fra 1986) til både Robyns «Dancing on my own» (2010) og «Missing You» (2018) fram til «Somebody». Dette er enkel og smart popmusikk, med et likeframt - men oppriktig - budskap.

Akkurat så medrivende intenst og så vaklende usikkert som slike følelser skal være. «Var det slik det var, hvordan var de riktige ordene», undres det for eksempel i overgangen til refrenget.

Et refreng som fortjener å bli sunget tilbake fra publikum på en utsolgt konsert, umiddelbart etter at det er mulig å gjennomføre noe slikt. Et publikum med så god stemning at artisten på scenen blir overrumplet av intensiteten fra salen.

Det var ventet at Dagnys soloalbum skulle ankomme mot slutten av måneden, med en forestående turné på større scener enn sist. Alt det der er selvsagt utsatt til høsten og neste år.

Man bør bli direkte lei seg for at dette ikke kan oppleves live i løpet av sommermånedene. Og etterpå oppjustere forventningene til selve albumet.

Er det like oppstemt fengende som «Somebody», kan det fort bli en god høst.

Publisert: 08.05.20 kl. 14:13

