LANGTIDSPLANLEGGER: Kulturminister Abid Q. Raja inviterte i dag representanter fra hele kultursektoren til et felles innspillsmøte. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Raja: Vil planlegge inn i 2022

Kulturminister Abid Q. Raja ser et helt år fremover i tid når han i dag møter kulturbransjen til innspillsmøte. Samtidig kommer han med et økonomisk sikkerhetsnett for juli og august på 350 millioner kroner.

Summen er myntet på større festivaler og spel som er planlagt til sommeren. Overfor VG presiserer Raja at ingen nå vet hvordan smittesituasjonen vil være når vi nærmer oss sommermånedene.

– Ting kan endres på kort varsel, det har vi sett nå i januar. Men det er uansett et behov for et sikkerhetsnett slik at folk kan begynne å planlegge for sommeren, sier kulturministeren om de 350 millionene han nå legger på bordet.

Mandag møter Abid Q. Raja de største norske festivalene for å konkretisere behovene som festivalbransjen har.

– Dette beløpet er en bunnplanke, et foreløpig sikkerhetsnett. Vi vet ikke pr nå hvor mange arrangementer som kommer til å skje i sommer, om det blir 200 eller 2000, eller hvor mye publikum man kan ha, hva helsemyndighetene vil komme frem til, eller om innreiseregler gjør at det kanskje bare blir norske artister i 2021. Når vi vet det, så vil vi også vite den endelige prislappen. Men som jeg har sagt på inn- og utpust gjennom hele pandemien; ikke vær utrygge - dere kan stole på at jeg stiller opp så lenge denne krisen varer, sier han.

– Hva er bakgrunnen for at dere ser så langt frem som til 2022?

– Dette er et bredt innspillsmøte der vi diskuterer hva vi kan gjøre nå og frem til sommeren, men også om høsten og inn i 2022 fordi vi allerede nå - sammen med kultursektoren selv - må lage en strategi og en plan for hvordan vi kan møte langsiktige utfordringer i 2022. 2022 blir ikke full fest, men forhåpentlig heller ikke full lockdown, men pandemien vil prege oss også neste år, sier Raja.

Kulturministeren forteller også at man nå viderefører både stimulerings- og kompensasjonsordningen slik at man kan få tilbake opptil 95 prosent av uunngåelige utgifter hvis det ikke blir arrangement, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

Ordningen for underleverandører som inntil nå har fått tilbake 50 prosent av uunngåelige utgifter videreføres også, i første omgang frem til 30. juni.

– Hvordan ser du på vaksinasjonsspørsmålet oppi dette - det er knyttet usikkerhet til hvor fort det går før alle er vaksinert?

– Pandemien er urettferdig for oss alle - for barn og unge, for arbeidstakere og for hele kultursektoren. Enhver forsinkelse og mutasjon - ingen vet i dag om det plutselig dukker opp enda en ny variant om noen måneder - gjør at vi ser at veien ut av krisen blir lengre. Derfor innvirker diskusjonen mellom EU og AstraZeneca akkurat nå veldig på hele situasjonen.