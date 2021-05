DISTANSE: Black Midi sliter med å holde meteren på øving. Foto: YIS KID/PROMO

Plateanmeldelse: Black Midi – «Cavalcade»: Styggvakker utblåsning

Black Midi

«Cavalcade»

(Rough Trade)

Black Midis viltvoksende andrealbum blir umulig å ignorere når musikkåret 2021 skal oppsummeres.

Av Marius Asp

Debutalbumet «Schlagenheim» (2019) var et ekstremt lovende, men like fullt ørlite uforløst førsteutkast av den britiske kvartetten Black Midis visjon – å skape eksplosiv, avansert og ofte smellvakker støy fra sin helt egen banehalvdel på den globale indiescenen.

Med «Cavalcade» er bandet, som har blitt trio siden sist, i mål. Alle tendenser til retningsløshet er skåret bort med kirurgisk presisjon. Igjen står en herlig suppe av sjøsyk prog, matterock, postpunk, jazz og – tja – noe annet.

En rekke inspirerte innhopp fra turnésaksofonisten Kaidi Akinnibi har gjort «skronk»-elementene tydeligere. Men til tross for at uttrykket bygger på gjenkjennelige referanser, fra The Fall, Can og King Crimson til Slint og Dillinger Escape Plan, setter Geordie Greep og hans medsammensvorne sammen bitene i puslespillet på nye og særegne måter.

De to første låtene illustrerer Black Midis stigende spennvidde og selvtillit på ypperlig vis. Åpningssporet og førstesingelen «John L» er fortsatt fascinerende krakilsk – og bør nok styres unna på en dårlig dag. Under riktige forutsetninger er den imidlertid en ellevill og livsbejaende berg-og-dalbane av en låt. Her får den selskap av enda sterkere og rikere komposisjoner («Chondromalacia Patella», «Slow»).

Gruppen strekker seg i tillegg lenger enn noensinne mot den motsatte ytterligheten. Gjennomnydelige «Marlene Dietrich» høres ut som en tapt Scott Walker-klassiker fra det seine 60-tallet, mens avsluttende «Ascending Fourth» tangerer Dirty Projectors på sitt vakreste.

At Black Midi opererer med en velutviklet rev bak øret, åpenbarer seg i tekstlinjer som «While a kiss on the lips may not make a frog a prince/ An orgasm renders any queen a witch/ Metamorphosis exists!». At de lykkes med å injisere humor og sjarm i et såpass kompromissløst prosjekt, gjør det hele enda mer uimotståelig.

I en tid der selv de mest middelmådige popsnekkerne med stor patos prøver å overbevise både seg selv og verden om at de driver med Viktig Kunst, er «Cavalcade» et velkomment spark i skrittet – og et glimt av hva musikk kan være. Bare husk å feste sikkerhetsbeltet.

BESTE LÅT: «Slow»