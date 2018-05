I HARDT VÆR: Stella Mwangi, her avbildet i forbindelse med Melodi Grand Prix tidligere i år. Foto: Helge Mikalsen/VG

Stella Mwangi har fått hatmeldinger: – Hverken sovet eller spist

Publisert: 25.05.18 15:50

MUSIKK 2018-05-25T13:50:31Z

I kjølvannet av rettssaken og fyllekjøringstiltalen som nå er frafalt, sliter Stella Mwangi (31) med sponsoravtaler og nattesøvn.

Påtalemyndigheten droppet i går fyllekjøringstiltalen mot artisten.

Oppdatert ? Dette lyder resten av tiltalen på

Stella Mwangis forsvarer, Silje Elisabeth Stenvaag, skriver i en SMS til VG at det har vært en stor og unødvendig belastning for Stella å bli anklaget for promillekjøring:

– Særlig med tanke på at hun for få år siden mistet sin far gjennom en påkjørsel, sier forsvareren.

Tragedien

Det var på nyåret i 2012 at 54 år gamle Jeff Mwangi Kwiriaki, Stellas far, ble påkjørt og drept . Sjåføren forlot åstedet og ble pågrepet to dager senere . Tragedien var et faktum for en sønderknust Stella og resten av familien. Sjåføren ble dømt til 120 dagers fengsel og fratatt retten til å kjøre bil resten av livet .

Dømt for bildrap : Måtte betale en million til Mwangis familie

Mwangis manager Erland Bakke sier til VG at at hun ikke ønsker å si noe knyttet til følelsene rundt farens ulykke.

– Det blir for nært for henne, sier han.

I en tekstmelding til VG forteller Mwangi at hun har kjent seg utrygg og redd, og at hun har vært veldig lei seg. De første to månedene etter arrestasjonen, torde hun ikke å sove hjemme, men bodde i stedet hos en venninne.

Hat på nettet

– Det å lese på alle nettsteder og i kommentarfelt at folk hatet meg, var en tøff opplevelse. Jeg ble forhåndsdømt for noe jeg visste jeg ikke hadde gjort. Det virket som om alle var enige om at jeg skulle tas. De siste ukene har jeg hverken sovet eller spist. Dette har vært altoppslukende, forteller 31-åringen, som nå er svært lettet over at punktet om fyllekjøring er trukket .

Stella Mwangis forsvarer skriver videre i SMS-en til VG at hun synes det er leit at det i det hele tatt ble tatt ut tiltale på fyllekjøring.

« Jeg opplever at vi måtte gjøre en stor innsats forut for rettssaken for å bevise hennes uskyld, og sånn skal det ikke være. I mange promillesaker får ikke den tiltalte advokat oppnevnt av retten, og da er man avhengig av at politiet har undersøkt forhold som kan vise at vedkommende er uskyldig », skriver forsvareren.

Stenvaag beskriver likevel aktors helomvending som «forbilledlig»:

« Særlig siden påtalemyndigheten var ute i media kort tid før rettssaken og sa at de var sikre på at Stella er skyldig », lyder det i SMS-en fra Stenvaag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samarbeidstrøbbel

I tillegg til at artisten føler ekstra belastning rundt saken på bakgrunn av bildrapet for seks år siden , har det frafalte tiltalepunktet allerede kostet henne karrieremessig. Artistens manager Erland Bakke bekrefter overfor VG at flere av hennes samarbeidspartnere har tatt kontakt fordi de er usikre på veien videre.

– Det er ikke tvil om at en sånn type sak gjør det vanskelig for Stella med tanke på samarbeidspartnere. Hun har vært gjennom noen uker nå, hvor jeg er blitt kontaktet av flere aktører som enten har trukket eller valgt å legge avtaler på is. Og alt handler om punktet som nå er droppet, sier Bakke om arrestasjonen som stammer fra september i fjor.

– Stella har vært veldig, veldig klar på at hun ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand. Det at hun ikke ble trodd av politiet og at det er blitt en kjempesak, har vært svært belastende. Hun slet med den traumatiske opplevelsen rundt pågripelsen i to måneder, og nå dukket også saken opp i media, forklarer manageren.

Han forklarer at han har måttet gå noen runder med Samsung, Stella Mwangis største samarbeidspartner , som tok kontakt etter at Nettavisen skrev en sak som Bakke nå har klaget inn til Pressens Faglige Utvalg.

– Den internasjonale avtalen gjelder fortsatt, men alle lokale planer for aktiviteter i Norge, er lagt på is enn så lenge. Vi håper at de kan revitaliseres og er i dialog med Samsung, opplyser Bakke.

Det var så sent som tidligere denne måneden at det ble kjent at Mwangi hadde skrevet global kontrakt med Samsung . Bakke forklarer til VG at han aldri tenkte over at fjorårshendelsen kunne bli en belastning for Samsung-samarbeidet.

– Jeg var trygg på at Stella fortalte sannheten, og jeg har alltid opplevd henne som sannferdig og pliktoppfyllende. Jeg tenkte ikke media ville lage noen sak rundt dette eller offentliggjøre hennes navn før etter en dom. Dessverre tok jeg feil, sier han.

Politiet: – Kan ikke bevises

Politiadvokat Marita Hagen uttalte til VG tidligere i dag at de erkjenner at de ikke kan bevise at Mwangi var beruset da hun kjørte bilen, og at de derfor fjernet dette punktet fra tiltalen.

– Basert på vitneforklaringer mener vi at hun var beruset, men hvor beruset hun var, kan ikke bevises når hun drikker alkohol etter at hun har kjørt, sier Hagen.

– Hvorfor droppet dere tiltalepunktet om materielle skade på en eller flere biler?

– Vi mener det er bevist at Mwangi har kjørt inn i en annen bil. Det er uaktsom kjøring. Men det ble skapt tvil i retten om hun hadde påført ripen i den andre bilen eller ikke, siden bilen var blitt flyttet i etterkant, sier Hagen.

Til tross for at fyllekjøringspunktet er droppet fra tiltalen, ber aktor likevel om 24 dagers betinget fengsel med to års prøvetid for sangeren for å ha drukket etter ulykke og for å ha forulempet av offentlig tjenestemann. Politiet vil også at Mwangi skal ilegges en bot på 29.000 kroner samt fratas førerkortet i 12 måneder.