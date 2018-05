STORT UTVALG: Platekompaniet har en lang rekke uoffisielle plater tilgjengelig for salg, til samme pris som godkjente offisielle utgivelser. Foto: Knut Erik Knudsen

Platekompaniet trosser IFPI - fjerner ikke uoffisielle plater fra butikken

Publisert: 17.05.18 22:59

Platekompaniet vil fortsette å tilby utgivelser som ikke er godkjent av artistene, selv om IFPI mener de bør fjernes umiddelbart.

VG skrev i april om uoffisielle utgivelser som verken er godkjent av artister, management eller plateselskap som tilbys hos Platekompaniet og Coop Obs.

Utgivelser med store artister som AC/DC og Neil Young tilbys i store mengder, utgivelser artistene selv aldri hadde ment å gi ut. IFPI, som representerer plateselskapene, reagerte kraftig.

– Produktene bør umiddelbart fjernes fra hyllene, uttalte Marte Thorsby, IFPI-direktør.

Rettighetsorganisasjonen TONO var også kritiske, kommunikasjonssjef Willy Martinsen omtalte produktene som «parasittisk på andres verdiskapning».

Coop Obs har fjernet produktene, bekrefter kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

– Alle produkter er trukket tilbake fra butikk, og vi anser oss som ferdige med saken, sier han til VG.

Platekompaniet derimot kommer ikke til å gjøre det samme. Rolf Presthus i Platekompaniet lener seg på distributøren Border Music.

– Vi er helt enige med IFPI og Tono, dersom utgivelsene hadde vært ulovlige burde de vært fjernet umiddelbart. Vi har imidlertid sjekket med vår leverandør Border som informerer om at utgivelsene er ok. Så lenge utgivelsene er lovlige mener vi at det er naturlig at vi selger dem, sier han.

