Derfor tatoverte Kygo seg for første gang

Publisert: 13.05.18 23:09

Kyrre Gørvell-Dahll (26), kjent som Kygo, har tatovert seg til minne om avdøde Avicii.

I et TV-intervju på TV 2s nettsider viser Kygo frem rykende ferske tatoveringer på nedre høyrearm. Den ene er en palme, og den andre er logoen til den døde stjerne-DJ-en Tim « Avicii » Berglund, som døde nylig – bare 28 år gammel.

– Aviciis musikk har betydd ufattelig mye for meg, sier Kygo til TV 2 og legger til at han på en måte føler at han skylder Avicii en tatovering.

Da Kygo opptrådte på musikkfestivalen Coachella 20. april – samme dag som Avicii hadde gått bort – benyttet han anledningen til å hedre sin gode kollega.

– Avicii var min største inspirasjon og grunnen til at jeg selv startet med musikk. Jeg hadde ikke stått her i dag uten ham, sa Kygo fra scenen, der han også fremførte Avicii-låten «Without you».

– Syng og dans for å hylle et musikalsk geni, sa han til publikum.

Allerede i 2014, da Kygo skulle varme opp for Avicii i Oslo Spektrum, omtalte han svensken som et forbilde.

Kygo befinner seg i disse dager på USA-turné.

Familien har i et åpent brev forklart at Avicii ikke orket å leve lenger .

