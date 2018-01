RETUR: Eminem besøker Norge på sin første turné siden 2014. Her på Coachella i 2012. Foto: NTB SCANPIX

Eminem kommer til Norge

Publisert: 29.01.18 09:50

MUSIKK 2018-01-29T08:50:23Z

Rapikonet holder sin første konsert på norsk jord siden 2001.

Da Eminem slo gjennom rundt årtusenskiftet holdt han to innendørskonserter i Oslo, på Rockefeller (1999, ikke utsolgt) og i Spektrum (2001, sprengfullt).

Siden har han ikke vist seg i Norge. Dette blir det en endring på 30. juni.

Da holder rapperen show på Voldsløkka i Oslo, på det som kan bli en av de største utendørskonsertene i hovedstaden noensinne.

Marcus & Martinus trakk rundt 35.000 tilskuere til samme sted i fjor.

– Eminem spiller ikke hvor som helst. Det måtte et område som dette til for å få verdensstjernen til å gjeste Norge, sier Peer Osmundsvaag, som arrangerer konserten under banneret Oslo Sommertid.

– At vi endelig har klart å få ham til Norge er helt vanvittig, mener arrangøren.

Eminem nyter ikke kritikernes gunst i 2018 slik han gjorde tidlig på 2000-tallet. VGs anmelder var en av flere som ga hans fortsatt ferske «Revival»-album 2 på terningen.

Kommersielt står artisten imidlertid støtt. «Revival» gikk rett til topps på VG-lista, og toppet den offisielle salgslisten i en rekke andre land, som USA og Storbritannia.

I USA sørget albumet for at Eminem ble den første artisten med åtte strake album rett inn på førsteplass.

Rapperens konsert i Oslo Spektrum 2001 er sagnomsust. «En av de aller mest vellykkede hip hop-konsertene på norsk jord», skrev VGs anmelder den gang.

Og det er ikke bare musikken showet blir husket for.

Det fant sted seks dager etter at Benjamin Hermansen ble myrdet av nazister på Holmlia. Drapet gjorde åpenbart inntrykk på Eminem, som hyllet den 15 år gamle gutten i en lengre sekvens fra scenen – og maktet å få et heltent publikum til å holde tyst i respekt.

Noen timer før konserten ble det holdt fakkeltog for Hermansen i Oslo. Den senere drapsdømte Joe Erling Jahr ble pågrepet i Danmark samme dag.