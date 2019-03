STERK START: Sigrid, her under konsert på hjemmebane i Ålesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB Scanpix

Sigrid Solbakk Raabes debutalbum rett til topps i Storbritannia

«Sucker Punch» topper iTunes, mens ekstatiske anmeldelser fortsetter å strømme inn.

Publisert: 08.03.19 11:45 Oppdatert: 08.03.19 12:28







22-åringen fra Ålesund har fått en pangstart på salget av sin første plate, i et av verdens største og mest attraktive musikkmarkeder – det britiske, som også er kjent for å være vanskelig å få innpass i for artister fra ikke-engelskspråklige land.

Men etter to år med stor oppmerksomhet, hits og hyllest på De britiske øyer, seiler Sigrids «Sucker Punch» rett til topps på britiske iTunes fredag formiddag. Albumet ble sluppet ved midnatt.

Rett bak seg på listen har hun etablerte artister som Dido, James Morrison og bandet Foals, samt det ferske skotske stjerneskuddet Tom Walker.

iTunes har de siste årene fått en vesentlig mindre markedsandel, nå som streamingtjenestene dominerer.

Likevel gir listen en pekepinn på et albums popularitet, også for fysisk salg, som kan gi vesentlig utslag for plassering på den offisielle albumsalgslisten. «Sucker Punch» vil få sin dom der om en uke.

Nest størst på radio

Platen kan også få betydelig drahjelp fra britisk radio.

Sigrids siste singel, «Don’t Feel Like Crying», er nå den nest mest spilte i Storbritannia, ifølge The UK Radio Airplay Chart. Kun Sam Smith ligger foran.

Som VG meldte tirsdag, har platen fått svært god mottagelse hos kritikere i utlandet. Siden da har flere kommet til.

Amerikanske Stereogum, som ikke opererer med karakterer, gir Sigrid en lang og regelrett ekstatisk anmeldelse.

– Utvilsomt det beste popalbumet jeg har hørt i 2019, heter det blant annet der.

ABC News utroper Sigrid til en ny popprinsesse.

Britiske Independent gir platen 4 av 5, og trekker Henrik Ibsen inn i referansene: «Pure friluftsliv», skriver kritikeren.

Belfast Telegraph deler ut 8 av 10, og slår fast at «Sucker Punch» har vært verdt ventetiden.

– Jeg har sett anmeldelsene, og jeg må bare si tusen, tusen takk. Dette betyr mye for meg, skriver Sigrid på Twitter.

The Guardian er noe mer reservert i sin kritikk. De gir 3 av 5, og synes det tas for få sjanser på albumet.