COUNTRYDRONNING: Prisbelønte Miranda Lambert på Academy of Country Music Awards i Las Vegas i april. Foto: STEVE MARCUS / Reuters

Miranda Lambert i trekantdrama: – Jeg knuser hjerter

Publisert: 19.06.18 22:42

MUSIKK 2018-06-19T20:42:23Z

Countrystjernen Miranda Lambert (34) vekker vel så ofte oppsikt for kjærlighetslivet som for musikken. Nå stormer det igjen.

Etter at hun forlot musikerektemannen Blake Shelton (42) i 2015 og like etter ble kjæreste med en annen musiker – Anderson East (29) – forklarte Lambert at prosessen hadde vært tung .

Men mye har skjedd siden da. Shelton forelsket seg og ble kjæreste med No Doubt-stjernen Gwen Stefani (48) . Paret er fortsatt sammen.

Lambert, derimot, har brutt med East og angivelig innledet en romanse med artisten Evan Felker (34), vokalist i bandet Turnpike Troubadours. De to møttes i vår da han skulle varme opp for henne på tre av hennes turnékonserter.

Problemet er bare at Felker var gift. Og det som skulle være tre konserter, endte opp med å bli mange flere.

Trekantdramaet har vært gjenstand for mye spekulasjoner i amerikansk presse. Mens Lambert og Folker selv har ligget lavt i terrenget og unnlatt å si noe, har Felkers kone uttrykt seg i sosiale medier.

Da nyheten om Lamberts påståtte romanse med ektemannen dukket opp i media i februar, postet Staci Nelson Felker en selfie på Insta-stories med teksten: « Kan Staci Felker komme seg gjennom denne uken, kan du det også ».

– Jeg er ikke perfekt

Lambert, som tidligere har fått massiv hets i sosiale medier , får gjennomgå. Mange skriver under hennes Instagram-poster at de misliker det det leser. I et ferskt intervju med HITS Daily Double forteller Lambert at hun ikke er feilfri. Hun nevner ikke romansen med et eneste ord, men sier at «hun er den hun er».

– Jeg er ærlig om at jeg ikke er perfekt. Det er det eneste jeg kan være. Jeg banner, og jeg drikker. Jeg blir skilt og får hjertet mitt knust. Jeg knuser hjerter, sier sangeren.

– Det er ydmykende å bli såret. Jeg må være ærlig. Fansen forventer såpass fra meg.

Lambert uttrykker likevel at mye av det som skrives i sosiale medier, er løgn.

– Ingen kan vite sannheten. Men sannheten er i musikken min hvis man lytter godt nok, sier hun.

Gift i halvannet år

Evan Felker, også han countryartist, giftet seg høsten 2016 etter å ha vært kjærester i mange år.

Daily Mail skriver at Evan søkte om skilsmisse i februar. Avisen presenterer bilder av søknaden. Staci skal senere ha sendt inn sin egen søknad.

Hverken Lambert eller Felker har barn.

Også Shelton var gift da Lambert og han forelsket seg i 2005. Sheltons ekskone, Kaynette Williams, søkte om skilsmisse med begrunnelsen «upassende oppførsel i ekteskapet».

Lambert uttalte flere år senere i et intervju med TV-showet Dateline NBC at hun visste hun beveget seg inn på «forbudt område» den gangen.

– Jeg av alle burde vite bedre, sa sangeren og forklarte at hennes foreldre jobber som privatetterforskere og ofte avslørte utroskapsaffærer.

