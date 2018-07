ÅPEN: Artisten Michelle Williams (37) har gjort det til sin kampsak å fremme åpenhet om psykisk helse. Nå har hun tatt ansvar for sin egen helsetilstand, ved å legge seg inn for behandling. Foto: Matt Sayles / AP

«Destiny’s Child»-stjerne innlagt for depresjon

Publisert: 18.07.18 10:12 Oppdatert: 18.07.18 10:35

Michelle Williams skal selv ha oppsøkt hjelp for sin psykiske helsetilstand. – Jeg vil fortsette å være et forbilde, skriver hun på sosiale medier.

– Jeg har i flere år dedikert meg selv til å øke bevisstheten rundt psykisk helse, og bidra til å gi mennesker styrke til å forstå når det er på tide å søke hjelp, støtte og veiledning fra dem som bryr seg om ditt velbefinnende, skriver Williams (37) på Instagram tirsdag.

Sangerinnen nevner ikke den spesifikke grunnen for innleggelsen, men hun har ved flere anledninger snakket ut om sin kamp mot depresjon, skriver CNN . Senest i et intervju på talkshowet «The Talk» i oktober 2017 , der hun fortalte at hun på toppen av karrieren i stjernetrioen «Destiny’s Child» med kompanjongene Beyoncé Knowles og Kelly Rowland, slet med depresjon og selvmordstanker.

Nå har hun tatt ytterligere ansvar for egen psykisk helse, og angivelig sjekket inn på en klinikk utenfor Los Angeles, ifølge TMZ .

– Nylig hørte jeg selv på tipset jeg har gitt til tusenvis av andre verden rundt, og søkte hjelp hos et fantastisk lag med profesjonelle innen helsevesenet, skriver hun videre.

Vil være et forbilde

Avslutningsvis i teksten Williams har delt på Instagram, virker hun til å se positivt på tiden fremover. I mars forlovet også den tidligere «Destiny’s Child»-sangerinnen seg med pastoren Chad Johnson.

– I dag står jeg her stolt, glad og sunn, som en som vil fortsette å lede an som et forbilde mens jeg flittig vil kjempe for bedring hos dem som trenger det, skriver hun.

Tina Knowles, moren til Beyoncé, har lagt igjen en kommentar på innlegget til Williams, ifølge E! News .

– Michelle My Belle, jeg er så stolt av deg! Du har på sjenerøst vis gitt din tid og støtte til så mange, og jeg vet at du vil være det beste eksempelet på noen med omsorg for sitt eget beste, hvilket vi alle trenger, skriver Knowles.