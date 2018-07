FALSKE BILLETTER: Disse falske billettene betalte Ronny Apneseth 3000 kroner for. Foto: Privat

Brukte tre tusen kroner på falske Guns N’ Roses-billetter

Publisert: 20.07.18 06:12

2018-07-20

Ronny Apneseth (27) kjøpte to billetter til Guns N’ Roses-konserten på Valle Hovin torsdag for til sammen 3000 kroner. Da han skulle scanne billettene ved inngangen, fikk han beskjed om at billettene var falske.

– Billettene ble scannet flere ganger, men ble avvist hver gang, forteller en fortvilet Ronny Apneseth til VG.

Det ble ikke bedre av at han hadde invitert med seg broren som kom med fly fra Vestlandet ens ærend for å gå på Guns N’ Roses-konserten.

– Jeg fikk beskjed om at det var flere andre som også hadde opplevd dette, sier Apneseth.

Billettene hadde han kjøpt via et selskap som markedsfører seg som verdens nest største markedsplass for videresalg av billetter til såkalte «live events».

– Jeg skal ta kontakt med selskapet, men jeg har ikke tro på at det fører frem, sier Ronny Apneseth.

Kristin Svendsen, Ticketing Manager i Live Nation som er ansvarlig arrangør for Guns N’ Roses-konserten sier til VG at hun er kjent med at det har vært tilfeller av slike billettter i omløp.

– Men jeg kan ikke si noe om omfanget, sier hun.

Etter konsertslutt opplyser prosjektleder i Live Nation, Kristian Schøyen, at det dreier seg om 30–40 tilfeller.

– Vi vet at det finnes noen falske billetter i omløp, men 30–40 er ikke noe stort omfang når en tenker på størrelsen på arrangementet med 40.000 publikummere, sier han til VG og legger til:

– Det er trist for den som har gått på limpinnen, men lite vi kan gjøre. Enhver kan trykke opp en billett om en har bra nok utstyr. Billetten ser ekte ut for kjøper, men det er koden det går på, og det blir først oppdaget når billetten scannes i døren. Vi må understreke at folk må bruke offisielle kanaler for billettkjøp for å være sikre, ikke andrehåndsbilletter eller andre firmaer som sier de har billetter.

VG har også vært i kontakt med operasjonsleder ved Oslo politidistrikt som opplyser at de ikke har registret noen henvendelser vedrørende falske billetter på denne konserten.