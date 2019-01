PAR I 40 ÅR: Neil og Pegi Young, her avbildet i 2012. Foto: NTB SCANPIX

Neil Young hyller sin avdøde ekskone Pegi

Takker henne for den hun var for barna, og minnes henne med en av sine låter.

Publisert: 07.01.19 17:34 Oppdatert: 07.01.19 17:46

1. januar døde Pegi Young av kreft . Hun ble 66 år. Hun ble kjæreste med det canadiske rockikonet Neil Young i 1974, og de giftet seg i 1978.

Han forlot henne i 2014, og ble sammen med skuespilleren Daryl Hannah. Neil Young har ikke uttalt seg om dødsfallet før nå.

På sin arkivside har han nå postet minneord om sin livsledsager gjennom 40 år.

– Takk Pegi, for å ha vært en så vidunderlig mor til våre barn. Du lever videre i dem og de mange du har berørt, skriver Young.

Modig

Blant de berørte er Elton John, en av mange som opptrådte ved Young-ekteparets Bridge School Benefits-festivaler, til inntekt for spesialskolen for funksjonshemmede barn som Pegi skal ha ansett som sitt livsverk.

– Så trist å høre at Pegi Young har gått bort. En vidunderlig, modig kvinne. En nydelig artist. En fantastisk mor og en korsfarer. Verden trenger flere som henne, skriver Elton John på Twitter.

Nils Lofgren, gitarist for blant andre Young og Bruce Springsteen, hilser fra samme medium.

– Vår venn. Og en kriger for barn og familier over alt. Takk. Det er så altfor kort, skriver Lofgren.

Sykdom

Neil og Pegi Young fikk barna Ben (41) og Amber (35). Datteren har epilepsi, sønnen har cerebral parese – i likhet med sin storebror Zeke (som har en mildere form av sykdommen), som Neil Young fikk sammen med skuespilleren Carrie Snodgress i 1972.

I sin hyllest av ekskona har Young også lagt ut følgende tekst fra sangen «Such A Woman»:

«You are such a woman to me/And I love you/Our love will live/Until the end of all time

No one else can kill me like you do/No one else can fill me like you do/And no, no one else can feel our pain

Love is a healer/And I love you

You are such a woman to me»